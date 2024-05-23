В Германии назвали город, который скоро сдаст Украина

Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.8 комментариев
Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.8 комментариев
Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.21 комментарий
В интервью Юрию Дудю Ходорковский* рассказал, что в период, когда он возглавлял ЮКОС, было принято решение о протекторе в компании – лице, «которое выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит».
Ходорковский* пояснил, что такой человек должен быть независимым и пользоваться доверием, так как у него лишь «одна функция» – если протектор видит, что держатель контрольного пакета действует «под давлением», то «должен вскрыть конверт и передать контрольный пакет» другому человеку – в случае ЮКОСа выбранным заранее человеком был Леонид Невзлин*.
Ходорковский* сказал, что решение ввести протектора «сыграло», когда его арестовали. По плану, протектор «должен был увидеть», что Ходорковский* действует «под давлением», и в этом случае забрать у него полномочия. Ходорковский* сообщил, что так и произошло, когда его «взяли в тюрьму».
На вопрос о том, кто был протектором, Ходорковский* ответил: «Это очень характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд».
Напомним, Ротшильд скончался 26 февраля 2024 года в Лондоне в возрасте 87 лет. В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда.
Sun: В Харьковской области уничтожена секретная база обучения ВСУ
База находилась в прифронтовой зоне региона, там ВСУ обучали инструкторы из США и Британии, утверждает Sun, передает РИА «Новости».
Бывший британский военный Дэн Ридли заявил, что этот центр подготовки связан с украинской армией, но не финансируется киевским режимом.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО обучают военнослужащих ВСУ на Украине.
Сожительница замглавы Минобороны Иванова переоформила Mercedes и MINI Cooper перед его арестом
Отмечается, что в декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S, а 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник, передает РИА «Новости».
Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска – около 500 тыс. рублей.
Также в открытых базах данных также значится автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Известно, что 14 мая у иномарки появился новый владелец. Стоимость автомобиля составляет примерно 7,8 млн рублей.
Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимур Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.
Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии
Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.
Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.
Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.
Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».
«Коммерсант»: Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин
У генерала прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о предполагаемых махинациях, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК.
Напомним, ранее по обвинению в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.
«Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.
В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.
Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.
«Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.
В документе отмечается, что ООО «Америкэн Экспресс банк» разрешаются мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Учредитель кредитной организации в России – американская компания American Express.
Напомним, американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии после начала СВО.
Российский МИД ответил на призыв эстонских властей окружить Саатсеский сапог забором
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок по-прежнему сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку без пограничных формальностей, передает РБК.
Напомним, Саатсеский сапог – часть территории Псковской области, которая небольшим клином вдается в пограничный Выруский уезд Эстонии. Через нее в районе деревни Саатсе проходит железная дорога «Вярска – Саатсе». Таким образом эстонские граждане, переезжая в Саатсе и обратно, пересекают российскую территорию.
Как сообщалось ранее, Эстония решила построить ограждение вокруг участка границы с Россией.
Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
По его словам, противник не прекратил действия в дельте Днепра, боестолкновения в островной зоне продолжаются, передает РИА «Новости».
Сальдо добавил, что ВС России пресекают попытки противника высадиться на левый берег Днепра, уничтожая большую часть лодок уже на подходе.
Ранее Сальдо рассказал, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ.
О смерти актрисы сообщил Институт современного искусства (ИСИ). «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Елены Петровны Муратовой, талантливой актрисы театра и кино, заслуженной артистки России», – говорится в некрологе на сайте ИСИ. Причина смерти не называется.
Елена Довлатбекова, прославившаяся под фамилией Муратова, родилась 23 февраля 1932 года в Тифлисе (наст. время Тбилиси). Выпускница ВГИКа. Ее дебютной ролью стала работа в ленте «Шарф любимой» в 1955 году. Фильмография Муратовой насчитывает 46 проектов, наиболее известные – «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий», «Зигзаг удачи», «Ехали в трамвае Ильф и Петров».
На прошлой неделе стало известно о смерти актера, каскадера Владимира Жарикова, снявшегося в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят».
По его словам, новая функция позволит пассажирам встать в очередь на билеты, которые уже раскуплены, и получить их в случае отказа других покупателей или добавления вагонов к составу, передает РИА «Новости».
Как указал Данилов, лист ожидания – это не просто уведомление о доступности билета, а реальная очередь, и при отказе пассажира от билета или добавлении вагонов у человека в очереди появляется возможность его купить.
Он отметил, что сервис будет запущен в мае 2024 года, а его полное развертывание запланировано на третий квартал. Сейчас система рассылает уведомления о свободных местах всем, кто хотел их купить, одновременно.
Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения «Госуслуги».
Политолог Скачко: В Киеве поняли, что придется отвечать за «орков» и «русню»
«Призыв нацсовета Украины к прессе отказаться от оскорблений в адрес российских военных почти наверняка продиктован не беспокойством о престиже журналистов или качестве материалов. Дело, скорее, в том, что в Киеве предчувствуют поражение. Там понимают, что за «орков», «русню» и подобную лексику им придется отвечать», – считает украинский политолог Владимир Скачко.
Он называет подобные рекомендации, которые появились лишь на третьем году конфликта, запоздалыми. «С одной стороны, решение правильное, но в контексте всего происходящего оно выглядит позорно», – добавил спикер. По мнению Скачко, украинские журналисты могут руководствоваться новыми правилами, но многое будет зависеть от того, кто и сколько им заплатит.
«На Украине есть особо одаренные работники СМИ. Такие люди собственную несостоятельность компенсируют руганью. Вероятно, они будут до конца изрыгать всякую гадость про российских военных и русских в целом», – допускает политолог. Вместе с тем украинскому журналисту характерна сервильность, отметил он. «Это особенность профессии в несвободном украинском обществе», – пояснил собеседник.
А вот чего ждать не стоит, так это смены риторики политиков, добавляет аналитик. «Делая оскорбительные заявления в адрес России, они, с одной стороны, пытаются засветиться перед западными инвесторами и показать тем, какие они сильные и смелые. С другой стороны, чувствуют безнаказанность. Но ответственность в любом случае рано или поздно придется нести», – заключил Скачко.
Ранее нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».
«Использование некорректной лексики в отношении представителей Российской армии, военной и политической администрации не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», – говорится в тексте документа. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Агрессивная лексика, отметил нацсовет, может трактоваться другими сторонами как «содействие эскалации войны».
Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» звучали неоднократно, в частности от Сары Эштон-Чирилло, занимавшей пост спикера теробороны ВСУ. На Украине оскорбляли и жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании населения региона возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет в Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».
«Коммерсант»: Дело о крупнейших в истории современной России взятках дошло до суда
Как отмечает «Коммерсант», это дело о взятках стало крупнейшим в современной российской истории. Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырех приготовлениях к получению взятки, превышении должностных полномочий.
По версии следствия, он брал взятки за помощь в делах, находившихся в его производстве, а также за покровительство хакерской группировке Infraud Organization, которая торговала в даркнете украденными данными банковских карт и номеров социального страхования (SSN) иностранцев, в первую очередь американских граждан.
Сообщницей Тамбиева, по данным СК, выступала 27-летняя экс-следователь Кристина Ляховенко. Ей вменяется одна взятка, превышение должностных полномочий, а также фальсификация доказательств по уголовному делу.
Ни сам Тамбиев, ни Ляховенко вину не признали.
Как уточняет издание, Верховный суд направил дело на рассмотрение в суд подмосковной Балашихи, поскольку, по мнению Генпрокуратуры, за длительное время на должности в столичном управлении СК Тамбиев наверняка оброс связями в судейском корпусе Москвы.
Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной
«Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает. Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».
«Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий.
Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.
При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.
Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.
Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.
Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.
По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.
Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.
Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.
Марковская отметила, что после семи лет на посту пресс-секретаря министра обороны переходит на другую должность, передает ТАСС.
Она родилась в 1991 году во Владивостоке. Была пресс-секретарем Шойгу с ноября 2017 года. До этого работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ.