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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    6 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

    0 комментариев
    23 мая 2024, 11:01 • Новости дня

    Кимаковский: Киев перебросил в Часов Яр бойцов интернационального легиона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили в Часов Яр бойцов интернационального легиона, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Часов Яр перебросили военнослужащих иностранного легиона и несколько единиц западной техники, передает ТАСС.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

    22 мая 2024, 22:58 • Новости дня
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии

    Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии

    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского до трех пунктов, пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.

    Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    22 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области

    Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения

    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Липцы Харьковской области станет форпостом обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.

    Ганчев  добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.

    Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

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    22 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова

    ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу

    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные 22 мая нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по военному порту города Очакова в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара был срыв подготовки ВСУ к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.

    «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.

    По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.

    В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    23 мая 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, противник не прекратил действия в дельте Днепра, боестолкновения в островной зоне продолжаются, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что ВС России пресекают попытки противника высадиться на левый берег Днепра, уничтожая большую часть лодок уже на подходе.

    Ранее Сальдо рассказал, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ.

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    23 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма

    Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма

    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма, также есть ряд «практических причин» не вносить ее в список таких стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.

    Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.

    Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.

    По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.

    Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

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    22 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России

    Экс-глава МИД Украины призвал якобы «случайно» бить по военным объектам в России

    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может вынужденно наносить удары вглубь территории России западным оружием, но сделать вид, что это произошло случайно, заявил в интервью Telegraf бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

    По его словам, Киеву стоит поставить вопрос ребром перед Западом, который «боится собственной тени». Огрызко считает, что или западные партнеры дают добро на подавление военных объектов внутри России, или Киев будет вынужден бить сам, делая вид, что это получилось случайно, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ. В Белом доме выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны.

    Позже группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

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    22 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Южной группировки ВС России в последние сутки освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 365 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119, британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ у Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки в ДНР.

    Также она отразила семь контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад у Архангельского, Нетайлово, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки потеряли до 420 человек, три бронемашины, включая немецкую БМП Marder, гаубицу Д-30, два орудия М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР.

    Также она отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 125 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Коментарии (4)
    22 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России

    Конгрессмен США Маккол перебил Блинкена во время речи госсекретаря об ударах Украины по российской территории

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не смог закончить выступление о возможности использования Киевом оружия США для ударов по объектам в глубине российской территории.

    В ходе слушаний в комитете Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом возможность применения американского оружия для нанесения ударов в глубине российской территории.

    Комментируя возможную «поддержку атак за пределами Украины», Блинкен заявил, что США «этим не занимались». По его словам, Киеву придется «принять собственные решения», передает ТАСС.

    «И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима, чтобы эффективно...» – сказал Блинкен, но ему не дали закончить мысль – председатель комитета Майкл Маккол перебил главу Госдепа.

    Маккол выразил надежду, что Блинкен продолжит обсуждение данной темы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Маккол рассчитывает, что в администрации США «изменят это политическое решение», но Блинкен не стал отвечать на его заявление.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

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    23 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова после заявления главы МИД Германии о России и Украине выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад якобы «отстаивает мир», а Россия «не желает говорить».

    Захарова отметила, что, по словам Бербок, «половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир», а глава Российского государства Владимир Путин «совсем не желает говорить».

    Официальный представитель МИД России заявила, что «начинает волноваться за состояние Бербок». «То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…» – заявила Захарова в Telegram.

    Она решила напомнить Бербок факты, известные «всему миру», а не только его «половине».

    Во-первых, указала Захарова, «натовское ОПГ» поставляет оружие в зону конфликта. По ее словам, если под «отстаиванием мира» Бербок имела в виду такие шаги стран Запада, то речь немецкому МИДу писал искусственный интеллект, имеющий доступ только к пресс-релизам Госдепа.

    Во-вторых, Захарова отметила, что Москва пошла на переговоры, как только Киев запросил их в 2022 году. Однако Борис Джонсон, занимавший пост главы правительства Великобритании, «уговорил» Украину эти переговоры прервать.

    В-третьих, «под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой». «Так о чем же это, Анналена?» – заявила Захарова.

    Напомним, Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине. Киев и его союзники хотят предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер. По словам Путина, базой для переговорного процесса по Украине являются стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (5)
    22 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Появление западных войск на Украине приведет к новой мировой войне, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

    По его словам, ряд европейских политиков хочет отправить солдат на Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия, что в любом случае будет означать мировую войну, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто отметил, что граждане Венгрии устали от подобных опасных заявлений. Также политик выразил надежду, что на выборах в Европарламент 6-9 июня избиратели смогут «послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости».

    Ранее в МИД России заверили, что Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    23 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной

    МИД Польши заявил об изучении Варшавой вопроса о возможности использовать свою ПВО против российских ракет над Украиной

    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Варшава изучает с правовой и технической точек зрения возможность применить свои системы ПВО против российских ракет над территорией Украины, сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

    Вронский сообщил, что «решений по этому вопросу еще не принято». Он подтвердил, что Киев направлял такую просьбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По версии Вронского, переговоры стартовали после того, как в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Спор идет вокруг того, следует ли Польше сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия.

    При этом возможность передачи элементов польской системы ПВО Украине «вообще не обсуждается», такой возможности нет, сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба призвали западных союзников сбивать российские ракеты. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что западные союзники Киева не поддерживают идею о беспилотных зонах над территорией Украины, потому что это означало бы вовлечение в боевые действия.

    Коментарии (7)
    22 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    Нацсовет Украины по ТВ призвал медиа не оскорблять российских военных

    Нацсовет Украины по теле- и радиовещанию призвал медиа отказаться от оскорблений в адрес российских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил в список «некорректного контента» заявления «направленные на обесценивание врага», в частности, российских военнослужащих.

    Нацсовет представил рекомендации, включающие список запрещенного или некорректного контента. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Также нацсовет считает, что оскорбления могут помешать объективному и открытому информированию, снизить доверие к СМИ, передает РИА «Новости».

    Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» делали и представители украинских властей, в частности, Сара Эштон-Чирилло, занимавшая пост спикера теробороны ВСУ.

    Оскорбляли украинские СМИ и политики и тех людей, которых считают собственными согражданами – жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании жителей Донбасса возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет на Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».

    Коментарии (4)
    22 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США понимают, что офис Зеленского не станет дожидаться официального разрешения Белого дома для нанесения ударов по территории России при помощи американского вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон одобрить удары ВСУ по городам РФ с помощью оружия США.

    «В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

    «Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

    «Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

    «Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

    «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

    «Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

    «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

    Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

    Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

    Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.

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    22 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Симоньян опубликовала список 500 украинских пленных, которых бросил Киев

    Симоньян опубликовала список украинских пленных, которых не хочет менять Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается четыре месяца менять 500 украинских военнопленных, из которых президент Украины Владимир Зеленский готов забрать только 38 «избранных» националистов, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Она заявила, что у нее есть полные списки 500 пленных. По ее словам, Зеленский хочет обменять только «азовцев и Ко», остальные солдаты Украине не нужны. Симоньян опубликовала полный список украинских военных в своем Telegram-канале.

    «Женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», – считает главред RT.

    Ранее издание Asia Times сообщило, что военнослужащие украинской армии начали чаще сдаваться в плен, они ставят условием отказ от обмена с Украиной. До этого в марте в Киеве прошли митинги с требованием организации обмена пленных.

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