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Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»
Захарова после заявления главы МИД Германии о России и Украине выразила беспокойство «за состояние Бербок»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад якобы «отстаивает мир», а Россия «не желает говорить».
Захарова отметила, что, по словам Бербок, «половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир», а глава российского государства Владимир Путин «совсем не желает говорить».
Официальный представитель МИД России заявила, что «начинает волноваться за состояние Бербок». «То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…» – заявила Захарова в Telegram.
Она решила напомнить Бербок факты, известные «всему миру», а не только его «половине».
Во-первых, указала Захарова, «натовское ОПГ» поставляет оружие в зону конфликта. По ее словам, если под «отстаиванием мира» Бербок имела в виду такие шаги стран Запада, то речь немецкому МИДу писал искусственный интеллект, имеющий доступ только к пресс-релизам Госдепа.
Во-вторых, Захарова отметила, что Москва пошла на переговоры, как только Киев запросил их в 2022 году. Однако Борис Джонсон, занимавший пост главы правительства Великобритании, «уговорил» Украину эти переговоры прервать.
В-третьих, «под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой». «Так о чем же это Анналена?» – заявила Захарова.
Напомним, Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине. Киев и его союзники хотят предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер. По словам Путина, базой для переговорного процесса по Украине являются стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».