Премьер Грузии Кобахидзе выразил надежду на деолигархизацию США и ЕС в ближайшие годы

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Кобахидзе, он с «оптимизмом» рассчитывает на то, что «в первую очередь Европейский Союз добьется успеха в деолигархизации». По его словам, сейчас есть «серьезные проблемы», а суверенитет стран испытывает «давление», передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Однако, по его словам, имеется «серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский Союз и США будут деолигархизированы». Руководство Грузии при этом сознательно не уточняет о ком идет речь. Однако, как заявил Кобахидзе, это «конкретные субъекты из «партии глобальной войны».

Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России. Он подчеркнул, что «это главная причина разногласий», поэтому «нет места дискуссиям», стране требуется прозрачность финансирования неправительственных организаций.

По его словам, Венецианская комиссия, которая призвала «отменить закон в его нынешнем виде», «вошла в абсурд, когда ее заставили написать, что прозрачность не нужна, так как у комиссии больше не было аргументов».

Тем временем госсекретарь США заявил, что ожидает «действий» со стороны Запада в ответ на законопроектом об иноагентах в Грузии. В частности, «ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии». По мнению США, проект закона «явно противоречит желанию подавляющего большинства грузин двигаться в сторону интеграции в ЕС», передает ТАСС.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «наложила вето на «русский» закон». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Власти Грузии требуют от критиков закона аргументов и говорят, что пока не слышали их.

