В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.10 комментариев
Путин поручил утвердить программы развития отстающих регионов
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти отстающих регионов страны на 2025–2030 годы.
Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях, сообщается на сайте Кремля, передает ТАСС.
Правительство должно предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ. Срок выполнения поручения – до 1 октября 2024 года.
Ранее Путин утвердил перечень поручений по ситуации с паводками.