Путин предложил использовать рейтинг качества жизни для оценки работы регионов

Tекст: Ольга Иванова

«Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства, регионов по реализации национальных целей будет служить Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует Агентство. По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Он предложил заслушать результаты рейтинга за 2023 год. «И по традиции, прошу отдельно обратить внимание на субъекты Федерации, которые показали высокую положительную динамику, стремятся создавать и расширять возможности для самореализации граждан», – сказал Путин.

«У нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. А вот что касается динамики роста, я уже сказал об этом, – это Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия – Алания, Приморский край, Рязанская область. Это радует. Потому что в этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим», – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.