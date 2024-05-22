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Путин: Благополучие людей – важнейший критерий оценки работы властей
Самым главным критерием оценки работы федеральных и региональных властей является уровень благополучия граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«У всех наших планов – экономических, технологических и тем более социальных – есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей. Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует Агентство», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин призвал ставить задачи народосбережения и благополучия семей во главу угла.