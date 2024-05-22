Восстановление прав жителей Митино показало систематизацию экологического развития России

Митино из-за ошибочного решения мог бы превратиться из «зеленого» флагмана столицы в зону отчуждения для молодежи и «ложкой дегтя» в программе экологичной трансформации мегаполиса, пишет РАПСИ.

Около 20% территории района занимают зеленые зоны, воздух здесь чистый и благодаря розе ветров, направленной через район из области в центр города. Экология Митино напрямую влияет не только на благополучие его жителей, но и на качество воздуха и питьевой воды в центре Москвы.

Также он является точкой притяжения для молодежи, в том числе и благодаря предоставляемым в нем возможностям для укрепления здоровья с помощью спорта. В 2021 году здесь был открыт спорткомплекс с первым в Москве биатлонным тиром.

Но бизнесмены решили построить в районе сразу два плохо влияющих на экологию предприятия, включая комплекс по выпуску пластиковой упаковки фирмы «Промцентрпласт».

Глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев признал обоснованность острой реакции жителей на планы по строительству этих объектов, он отметил, что при изготовлении пластиковой упаковки в атмосферу происходят выбросы ядовитых веществ.

Петиция в Сети с требованием остановить строительство набрала около 6,5 тыс. подписей, после чего Соловьев обратился в видео к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь в пересмотре решений о строительстве производств в Митино.