  • Новость часаГруппировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
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    Фондовый рынок поддержит финансовый суверенитет России
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    Блинкен: Народу Ирана стало лучше от гибели Раиси
    Илон Маск засомневался в демократии на Украине
    В Харькове прогремели взрывы
    Генерал-майора Попова заподозрили в хищении в особо крупном размере
    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    Грузия предложила Прибалтике самой открыть «второй фронт» против России
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    5 комментариев
    22 мая 2024, 12:26 • Новости дня

    ЦБ предупредил военных о новой схеме мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Аферисты начали использовать новую схему мошенничества с военнослужащими и их родными, предлагая перевести накопления на «безопасный счет», обещая вернуть средства, после этого они похищают полученные деньги, сообщил ЦБ.

    Жертвам, чтобы избежать списания средств, предлагают перевести их на «безопасный» счет, а затем обещают вернуть эти деньги. Получив средства, мошенники исчезают, указали в Центробанке, передает ТАСС.

    Людей пытаются запугать, что единовременная выплата в 195 тыс. рублей, которая якобы причитается в соответствии с указом президента, будет удержана из денежного довольствия из-за дисциплинарных взысканий или нарушений при выполнении обязанностей в зоне СВО.

    Им направляют «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России.

    21 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали

    Источник: Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали

    Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова поместили под стражу по уголовному делу, сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

    Генерал взят под стражу по подозрению в мошенничестве. Ходатайство следствия об аресте Попова рассмотрели в 235-м Гарнизонном военном суде, сказал собеседник ТАСС.

    В 2023 году Попов заявлял, что его отстранили от службы. В Кремле отказывались комментировать информацию об этом.

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    21 мая 2024, 19:20 • Новости дня
    В ООН не смогли объяснить замалчивание ударов ВСУ по жителям Белгорода

    В ООН не смогли объяснить, почему скрывают сведения об атаках ВСУ на мирных жителей Белгородской области

    В ООН не смогли объяснить замалчивание ударов ВСУ по жителям Белгорода
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель ООН по делам беженцев Шабиа Манту в ходе брифинга в Женеве не смогла ответить на вопрос, почему организация замалчивает сведения об атаках ВСУ на мирных жителей Белгородской области.

    По словам Манту, ООН, равно как и ВОЗ, располагают оперативным персоналом для помощи беженцам на Украине. Однако у организаций нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения России, поэтому они вынуждены просто ждать, сказала она.

    Известно, что из-за увеличения числа обстрелов со стороны ВСУ на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен повышенный уровень террористической опасности, передает РИА «Новости».

    До этого сообщалось, что накануне в Белгородской области российские средства ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, а во второй половине дня в понедельник – радиолокационную ракету HARM.


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    21 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    В Якутии на реке Лене затонули два теплохода

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе ледохода на реке Лене в Якутии затонули два теплохода, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

    Отмечается, что на реке Лене в районе села Жиганск Жиганского района Республики Саха (Якутия) во время ледохода затонули теплоходы «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский». Пострадавших нет, передает ТАСС.

    Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются.

    Ранее прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, все россияне и трое членов экипажа были спасены.

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    22 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси

    В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сопровождавший Эбрахима Раиси в другом вертолете глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета оставался жив еще несколько часов.

    По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.

    Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.

    «Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    21 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси

    Turkiye: Глава МИД Ирана Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с Раиси

    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не должно было быть в вертолете вместе с президентом страны Ибрахимом Раиси, утверждает турецкое издание Turkiye.

    Глава ведомства и губернатор иранского города Тебриза Малик Рахмети должны были лететь на другом вертолете, утверждает Turkiye, передает РИА «Новости».

    Министра усадили в один вертолет с президентом прямо перед взлетом, в самый последний момент.

    До этого эта же газета со ссылкой на источники сообщала, что вертолет Раиси имел на борту новейшие системы навигации и сигнализации. При этом турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу указывал, что сигналов с упавшего вертолета не поступало.

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    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    21 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Лавров назвал следующего кандидата на вступление в ШОС

    Лавров: Монголия является очевидным следующим кандидатом на членство в ШОС

    Лавров назвал следующего кандидата на вступление в ШОС
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай, а также другие партнеры считают Монголию очевидным следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС отметил, что Монголия, если посмотреть на карту мира, «органично вписывается в ШОСовское пространство». Все члены ШОС, по его словам, выступают однозначно за в этом вопросе, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров сообщил, что участники ШОС отмечают попытки коллективного Запада во главе с США взять Евразию под свой контроль. Об этом говорили в ходе встречи, которая состоялась во вторник, уточнил он.

    Также Лавров заявил, что Вашингтон санкциями против авиаотрасли сознательно наносит ущерб странам.

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    21 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин освободил Толстого с поста своего советника

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого с поста советника главы государства, следует из указа.

    Указ об освобождении Владимира Толстого с должности советника президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

    Толстой был советником президента с мая 2012 года. Он отвечал за вопросы культуры и искусства.

    Ранее Путин освободил Александру Левицкую с поста своего советника.

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    21 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Премьер Британии пригрозил Москве изъятием российских активов
    Премьер Британии пригрозил Москве изъятием российских активов
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Группы семи (G7) могут не только использовать доходы от замороженных российских активов, но и изъять сами активы в пользу Украины, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

    Помимо обсуждаемого сейчас предложения об использовании доходов от реинвестирования замороженных активов, G7 не исключает возможности конфискации этих активов напрямую, передает ТАСС.

    По словам Кэмерона, «вполне может настать время, когда Россия будет платить или должна будет выплатить Украине репарации… и в этой ситуации активы, которые по-прежнему находятся у нас, могут сыграть очень важную роль».

    Ранее в Совете ЕС заявили, что центральные банки стран Евросоюза обязуются передавать доходы от замороженных российских активов в институты сообщества раз в два года.

    Коментарии (38)
    21 мая 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова жестко отреагировала на обвинения России в покушении на Фицо

    Захарова назвала «приступом безумия» заметку в The Times с обвинениями России в покушении на премьера Словакии Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения России в причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав их «приступом безумия».

    «Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    При этом, представитель МИД России заметила, что в газету The Times «даже вяленую воблу заворачивать опасно – рыба сойдет с ума».

    Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и перенес операцию.

    Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это 71-летний писатель Юрай Цинту.

    Ранее сообщалось, что в Словакии начали проверку версии, что стрелявший в премьера действовал не один.

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    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    21 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    Названы эффективные и бесполезные способы защиты от укусов комаров

    Энтомолог Гниненко назвал самые эффективные и бесполезные способы защиты от комаров

    Названы эффективные и бесполезные способы защиты от укусов комаров
    @ Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Количество комаров в разные годы зависит от погоды и состояния водоемов. Если комаров много, то на природе защитит от них только специальная одежда – накомарник, а в закрытых помещениях самыми эффективными репеллентами являются фумигаторы, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

    «В летний период комары бывают всегда. В более теплые годы, когда водоемы хорошо прогреваются, их может быть больше. Если очень сухо и пересыхают мелкие водоемы, их может быть относительно мало. Часто после сильных разливов рек, когда формируются и долго сохраняются временные водоемы, да еще и погода жаркая, комаров бывает больше всего», – говорит Гниненко. Он подчеркивает, что в природе комар – это очень полезное насекомое. Они сами являются пищей для многих птиц, а их личинки, которые живут в воде, служат кормом для рыб.

    «Защищаться на природе от комаров лучше всего с помощью обычных репеллентов. Дома помогают антимоскитные сетки на окнах и фумигаторы, их сейчас в магазинах много. Но на улице использование фумигаторов малоэффективно. Они рассчитаны на замкнутые помещения», – объясняет энтомолог.

    Менее всего, по его словам, эффективны «народные средства», вроде натирания кожи соком разных трав вроде цимбопогона (лемонграсса), а также использование эфирных масел ароматических растений – мяты, гвоздики, лимона или лаванды. Эти запахи хоть и не нравятся кровососущим, но не защитят от их нападения на человека.

    «Если комаров очень много, то здесь поможет только накомарник – это такая сетка, пропитанная репеллентами. Ей, как правило, накрывают голову так, чтобы комар не пробрался», – заключил Гниненко.

    Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили 47 новых вирусов у комаров. При этом она подчеркнула, что российские ученые разработали тесты на 40 разных возбудителей, они способные выдавать результаты уже через несколько минут после тестирования.

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    21 мая 2024, 14:28 • Новости дня
    В ЦБ сообщили о перегреве российской экономики

    В ЦБ сообщили о состоянии перегрева российской экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономика России на данный момент остается в состоянии перегрева, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции.

    Он отметил, что положительный разрыв выпуска создает устойчивое инфляционное давление. По словам Заботкина, оно прекратится, когда потенциал экономики и ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который вышла экономика, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что признаки перегрева экономики России есть, при этом она способна развиваться даже при инфляции выше таргета.

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    21 мая 2024, 18:31 • Новости дня
    Эксперт объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия

    Эксперт Анпилогов: Россия опередила американцев в разработке реально действующего гиперзвукового оружия

    Эксперт объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У США до сих пор нет действующих образцов гиперзвукового оружия, американские ученые и инженеры сталкиваются с проблемами, которые Россия решила после применения на Украине гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в России суд вынес приговор физику Анатолию Маслову, которого признали виновным в передаче Западу данных о закрытых научных разработках.

    «У США до сих пор, и это официально подтверждено американской стороной, нет действующих образцов гиперзвукового оружия. США оказались в роли догоняющих, что очень напрягает их. Американские ученые и инженеры сталкиваются с проблемами, которые решили в России после применения на Украине гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон», – отметил эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, с большой долей вероятности эти же проблемы уже решили в Китае, КНДР и Иране. «Мы оказались впереди американцев в вопросах разработки реально действующего гиперзвукового оружия, – продолжил собеседник. – При всех экономических возможностях в США практически потеряно целое STEM-поколение (общий термин для группы технических дисциплин науки, техники, инженерии и математики). Это стало непрестижно, так как считалось, что научное лидерство США совершенно неоспоримо – и люди увлеклись гуманитарными дисциплинами».

    Старая американская научная школа, которая создавала в 60-е годы прорывные технологии, ушла. «Теперь США приходится побираться по чужим разработкам, выискивая ученых, которые, может быть, не осознанно, могут дать наметки в том направлении, куда стоит двигаться американцам», – пояснил спикер.

    При этом в открытых источниках нет достоверных данных о том, удалось ли российским ученым решить проблему прохождения радиоволн сквозь плазменный кокон, который образуется от набегающего воздуха у гиперзвуковой ракеты или боеголовки за счет огромных температур. Такой же эффект возникает при спуске космических аппаратов во время вхождения в плотные слои атмосферы, в результате чего космонавты временно теряют связь с Центром управления полетами.

    «Возможный противник должен гадать, каким образом осуществляются маневры гиперзвуковой ракеты. Либо управление осуществляется по каким-то неизведанным физическим принципам, либо это заложенная программа на основе генератора псевдослучайных чисел для маневров, которые делает гиперзвуковая боеголовка, приближаясь к цели и прорываясь через заслон возможной ПВО и ПРО, включая самые современные Patriot PAC-3», – считает собеседник.

    Какой бы ни был принцип передачи информации во время образования плазменного кокона, «наши ракеты прорываются к целям». «Как бы ни решалась задача внутри этого черного ящика, на выходе она дает положительный для нас результат», – подчеркнул Анпилогов.

    Во вторник горсуд Петербурга вынес приговор 77-летнему физику Анатолию Маслову по делу о государственной измене. Он был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и занимался аэродинамикой. Ученого приговорили к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

    Подсудимого признали виновным в передаче Германии, которая входит в НАТО, информации о закрытых научных разработках. Его арестовали летом 2022 года по подозрению в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. В качестве дополнительного наказания Маслова лишили права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим гостайну, на два года.

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