ЦБ предупредил военных о новой схеме мошенников

Названы эффективные и бесполезные способы защиты от укусов комаров

Энтомолог Гниненко назвал самые эффективные и бесполезные способы защиты от комаров

Tекст: Татьяна Косолапова

«В летний период комары бывают всегда. В более теплые годы, когда водоемы хорошо прогреваются, их может быть больше. Если очень сухо и пересыхают мелкие водоемы, их может быть относительно мало. Часто после сильных разливов рек, когда формируются и долго сохраняются временные водоемы, да еще и погода жаркая, комаров бывает больше всего», – говорит Гниненко. Он подчеркивает, что в природе комар – это очень полезное насекомое. Они сами являются пищей для многих птиц, а их личинки, которые живут в воде, служат кормом для рыб.

«Защищаться на природе от комаров лучше всего с помощью обычных репеллентов. Дома помогают антимоскитные сетки на окнах и фумигаторы, их сейчас в магазинах много. Но на улице использование фумигаторов малоэффективно. Они рассчитаны на замкнутые помещения», – объясняет энтомолог.

Менее всего, по его словам, эффективны «народные средства», вроде натирания кожи соком разных трав вроде цимбопогона (лемонграсса), а также использование эфирных масел ароматических растений – мяты, гвоздики, лимона или лаванды. Эти запахи хоть и не нравятся кровососущим, но не защитят от их нападения на человека.

«Если комаров очень много, то здесь поможет только накомарник – это такая сетка, пропитанная репеллентами. Ей, как правило, накрывают голову так, чтобы комар не пробрался», – заключил Гниненко.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили 47 новых вирусов у комаров. При этом она подчеркнула, что российские ученые разработали тесты на 40 разных возбудителей, они способные выдавать результаты уже через несколько минут после тестирования.