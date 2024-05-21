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    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    30 комментариев
    21 мая 2024, 20:48 • Новости дня

    Блинкен пообещал надлежащий ответ США на решения МУС по Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США намерены выработать вместе с Конгрессом надлежащий ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен фактически дал понять, что власти США могут пересмотреть решение об отмене односторонних санкций в отношении МУС, которые были введены при Дональде Трампе. По словам госсекретаря, нынешние решения МУС «совершенно неверные на многих уровнях», передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. Сенатор Константин Долгов назвал такую позицию Госдепа циничной.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    20 мая 2024, 01:52 • Новости дня
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль непублично дал понять другим странам, что «не имеет никакого отношения» к падению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили израильские СМИ.

    Публично официальные представители Израиля инцидент не комментировали, передает ТАСС со ссылкой на израильский 13-й канал.

    Напомним, радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета, сократился до 2 км.

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    20 мая 2024, 14:11 • Новости дня
    Прокурор МУС потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года», передает ТАСС.

    В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

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    20 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал скандалом исторических масштабов заявление прокурора МУС о запросе ордеров на арест премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

    «В то время как убийцы и насильники из движения ХАМАС совершили преступления против человечности в отношении наших братьев и сестер, прокурор ставит в один ряд премьера, министра обороны Израиля с гнусными монстрами ХАМАС, подобными нацистам. Это историческое бесчестье, о котором будут помнить всегда», – приводит его слова «Интерфакс».

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    21 мая 2024, 01:26 • Новости дня
    Захарова сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом

    Захарова сравнила реакцию США на обвинения МУС в адрес властей Израиля с ужалившим самого себя скорпионом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Захарова в Telegram сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом или пауком, который запутался в собственной паутине. По ее словам, «визитной карточкой англосаксов» можно считать как вызванную «американскими политинженерами» катастрофическую ситуацию на Ближнем Востоке, так и «легитимизацию непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры».

    Напомним, Госдеп осудил решение прокурора МУС «поставить в один ряд» палестинское движение ХАМАС и Израиль. США считают, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    21 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Сенатор Долгов: Оценки Госдепа шагов МУС в адрес России и Израиля циничны

    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Позиция Вашингтона о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем абсолютно цинична. Делая подобные заявления, Госдеп пытается выгородить Тель-Авив, а также подтвердить приверженность антироссийскому курсу. Такая политическая игра дорого обойдется американским властям, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, согласно которому американские граждане не могут быть арестованы по распоряжению Международного уголовного суда. Оценки Госдепа шагов МУС в адрес Израиля и РФ циничны. В этом контексте я бы даже сказал так: чья бы корова мычала, а американская молчала бы», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий полагает, что власти США, объясняя разницу в действиях МУС, преследуют две цели. «Во-первых, они хотят выгородить Израиль в палестинском конфликте. Этим Белый дом активно занимается на протяжении длительного времени. Во-вторых, подтвердить приверженность администрации Байдена антироссийскому курсу», – пояснил он.

    При этом Вашингтон вновь проявил двойные стандарты, добавил собеседник. Он убежден: такая позиция Соединенных Штатов отталкивает от них большое количество стран – особенно арабских. «МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах. Подобный подход будет стоить Вашингтону дополнительных минусовых очков на международной арене», – прогнозирует парламентарий.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. По его словам, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской спецоперацией Украина признает юрисдикцию суда, сказал представитель Госдепа.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллер, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала». Он также утверждает, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    Президент США Джо Байден также осудил требование прокуратуры к МУС выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом, и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с движением ХАМАС. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против суда в случае выдачи ордера на арест израильского премьера. Он считает, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Джонсон обвинил инстанцию в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов».

    Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь признал, что не готов подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге. При этом он отметил, что США продолжат оказывать поддержку МУС в вопросе «преступлений на Украине», слова американского министра обороны приводит ТАСС.

    Отличие оценок США действий МУС в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. «Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами», – говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

    Накануне прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, выполнит ли МУС требование прокурора и как это решение повлияет на ситуацию в Израиле.

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    20 мая 2024, 23:35 • Новости дня
    Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

    Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

    Tекст: Антон Антонов

    Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.

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    19 мая 2024, 00:12 • Новости дня
    Иранские ракеты и беспилотники преодолели 12 линий обороны Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские ракеты и беспилотники в ходе массированного удара по территории Израиля 13 апреля преодолели 12 эшелонов противовоздушной обороны этой страны. Об этом заявил заместитель главы ополчения «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Курейши.

    «Нашим ракетам и беспилотникам для достижения цели пришлось преодолеть 12 эшелонов противовоздушной обороны, что свидетельствует о высоком уровне использованных технологий», – приводит ТАСС слова Курейши со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По словам генерала, целями Тегерана стали «две наиболее защищенные» израильские военные базы. Курейши отметил, что «все иностранные военные базы региона пришли на помощь» израильской армии, чтобы «перехватить ракеты и беспилотники», запущенные из Ирана.

    Напомним, вечером 13 апреля Иран нанес удар по Израилю, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе на атаку по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, в которой Тегеран обвиняет Израиль. В Армии обороны Израиля заявили, что перехватили 99% иранских снарядов.

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    19 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город

    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город из-за военной операции Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что почти 800 тыс. жителей города Рафах на юге сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции Израиля.

    «Почти половина населения Рафаха, 800 тыс. человек, вновь находится в пути, будучи вынужденными бежать с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе», – приводит заявление Лаззарини ТАСС.

    По его словам, гуманитарные зоны, созданные Израилем, не предоставляют необходимых условий для размещения такого количества беженцев. В частности, Аль-Маваси представляет собой «песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 квадратных километров, где люди остаются на открытом воздухе практически без зданий и дорог».

    Напомним, военная операция Израиля в Рафахе началась 6 мая. Уже на следующий день израильские военные взяли под контроль одноименный пограничный переход на границе сектора Газа с Египтом.

    Международное сообщество призывало Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе, однако израильские власти настаивают на ее необходимости для «полной победы» и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа.

    Лаззарини отмечает, что с октября 2023 года, когда Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, жители анклава неоднократно покидали свои дома в поисках безопасного места.

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    21 мая 2024, 00:57 • Новости дня
    Конгресс США задумался о санкциях против МУС

    Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил о возможном «наказании» МУС за действия против Израиля

    Конгресс США задумался о санкциях против МУС
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» Международный уголовный суд в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, выразив опасения, что власти США «будут следующей» целью обвинений.

    Джонсон связал требование выдать ордер на арест Нетаньяху с «кампанией по давлению на Израиль» со стороны Белого дома. По его словам, администрация США не проявила лидерства, поэтому «Конгресс рассматривает все возможные варианты». Джонсон пригрозил, что в ответ на ордер руководство МУС «столкнется с последствиями», передает ТАСС.

    Джонсон заявил, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Он призвал к «глобальному осуждению» требований прокурора. Джонсон обвинил МУС в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов». «Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то наше (руководство) будет следующим», – заявил Джонсон.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США намерена поддерживать связь с членами Конгресса по данному вопросу.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    В 2020 году США вводили санкции против сотрудников МУС, участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов». США отменили санкции в 2021 году.

    При этом в 2023 году сообщалось, что Пентагон заблокировал обмен разведывательными данными США с МУС о ситуации в зоне специальной военной операции России на Украине . В Вашингтоне опасаются создания прецедента для последующих обвинений в адрес американских военных.

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    20 мая 2024, 21:38 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил МУС в антисемитизме из-за возможного ордера

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг претензии прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который допустил выдачу ордера на арест главы еврейского государства.

    Нетаньяху считает, что ордер направлен не только против премьер-министра Израиля и министра обороны, он направлен против всего Государства Израиль, передает ТАСС.

    Также он назвал орден абсурдным и ложным. По мнению Нетаньяху, позиция гаагского прокурора искажает реальность, продиктована антисемитизмом.

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    19 мая 2024, 06:54 • Новости дня
    ЦАХАЛ потеряла в секторе Газа двух военных

    Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военных в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий против ХАМАС на юге сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля.

    Обстоятельства их гибели не приводятся. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 630 израильтян, передает ТАСС.

    В то же время число жертв израильского удара по дому к северу от лагеря беженцев Нусейрат возросло до 20.

    Израильская артиллерия также обстреливает несколько районов на востоке и в центре города Рафах на юге палестинского анклава.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию.

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    21 мая 2024, 04:56 • Новости дня
    Байден вступился за Израиль перед МУС

    Байден отказался считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Байден вступился за Израиль перед МУС
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США отвергают обвинения со стороны Международного уголовного суда против властей Израиля, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден сказал, что происходящее в секторе Газа «не является геноцидом», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что США поддерживают Израиль и помогают ему «в деле устранения» лидера движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и «остальных мясников ХАМАС», чтобы «ХАМАС было разгромлено», передает ТАСС.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

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    19 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Из-за закрытия двух КПП на границе Газы застряли почти 700 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 700 раненых и нуждающихся в лечении жителей сектора Газа не могут покинуть его, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом, в результате приостановки работы КПП «Керем-Шалом» и «Рафах», сообщило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве.

    Как говорится в сообщении, из-за закрытия КПП «Рафах» и «Керем-Шалом» Израиль не позволил 690 раненым и больным выехать из Газы, также 3 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью не могут въехать в Газу, что усугубляет и без того тяжелый гуманитарный кризис в секторе, передает ТАСС. В ведомстве возложили ответственность за это на еврейское государство, Евросоюз, США и мировое сообщество в целом.

    Ранее военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» операции в Рафахе.

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    21 мая 2024, 01:58 • Новости дня
    Небензя призвал оказать давление на США из-за ситуации в Газе

    Небензя в СБ ООН призвал международное сообщество в связи с ситуацией в Газе оказать давление на США

    Tекст: Антон Антонов

    Международному сообществу в связи с ситуацией в секторе Газа необходимо оказывать давление не только на Израиль, но и на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В СБ ООН состоялось заседание по ситуации в Рафахе. Небензя подчеркнул, что США являются «главным союзником» Израиля, передает ТАСС.

    Он полагает, что сейчас возможность перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядит призрачной», так как Израиль не собирается останавливать военные действия, хотя и не может добиться с их помощью поставленных целей. Небензя указал, что «упрямство» властей Израиля создает угрозу для израильских заложников.

    Небензя отметил, что США одобрили выделение 26 млрд долларов Израилю, что «почти в восемь раз больше ежегодно выделяемой суммы». В результате у Израиля появятся «новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев». «Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке», – сказал постпред.

    Напомним, 10 мая военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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