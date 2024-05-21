Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Лавров: США и Израиль пытаются «замотать» создание палестинского государства
Глава МИД Лавров заявил, что США и Израиль пытаются «замотать» создание палестинского государства
США вместе с Израилем пытаются «замотать» вопрос создания палестинского государства, без которого невозможно обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, главы МИД Шанхайской организации сотрудничества пришли к общему мнению, что без создания палестинского государства невозможно обеспечить стабильность как на Ближнем Востоке, так и на всем пространстве евразийского континента, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.