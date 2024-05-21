Госдума ввела лимит в 100 тыс. рублей на разовый перевод физлиц без открытия счета

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект создали для снижения рисков отмывания преступных доходов и предупреждения финансирования терроризма, передает РИА «Новости».

Пока при переводах на сумму более 15 тыс. рублей, включая электронные, проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку паспортные данные.

В пояснительной записке отмечается, что такая процедура не согласуется с «международными антиотмывочными стандартами» и провоцирует риски совершения непрозрачных операций.

Депутаты приняли закон, ограничивающий максимальную сумму разового перевода по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации 100 тыс. рублей. Изменение вносится в ст. 7 Закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

При этом в ст. 10 Закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение. Оно повышает до 100 тыс. с 60 тыс. рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон должен вступить через год после его официального опубликования.