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Госдума ввела лимит в 100 тыс. рублей на разовый перевод физлиц без открытия счета
В Государственной думе на втором и третьем чтении одобрили проект закона о лимите в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации.
Проект создали для снижения рисков отмывания преступных доходов и предупреждения финансирования терроризма, передает РИА «Новости».
Пока при переводах на сумму более 15 тыс. рублей, включая электронные, проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку паспортные данные.
В пояснительной записке отмечается, что такая процедура не согласуется с «международными антиотмывочными стандартами» и провоцирует риски совершения непрозрачных операций.
Депутаты приняли закон, ограничивающий максимальную сумму разового перевода по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации 100 тыс. рублей. Изменение вносится в ст. 7 Закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
При этом в ст. 10 Закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение. Оно повышает до 100 тыс. с 60 тыс. рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Закон должен вступить через год после его официального опубликования.