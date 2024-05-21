Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Совет судей России согласился назначить Иванова главой Судебного департамента
Совет судей России согласился назначить Владислава Иванова главой Судебного департамента
Совет судей России дал согласие на назначение бывшего председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность председателя Судебного департамента при Верховном суде, сообщил по итогам прошедшего голосования председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
Он пожелал Иванову доброго пути. Момотов сообщил также, что кандидатуру для согласования накануне внесла председатель Верховного суда России Ирина Подносова, передает ТАСС.
Иванов с 2006 года был председателем Арбитражного суда Бурятии, а с декабря 2012 года – председателем Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
Напомним, в апреле временно исполняющим обязанности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде России был назначен Виктор Агеев, занимавший ранее пост заместителя этого департамента.