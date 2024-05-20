Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
Казаки передали медицинское оборудование в детский травмцентр в Донецке
Участники «Всероссийского Казачьего Общества» направили в детское отделение Республиканского травматологического центра Донецка оборудование и технику.
«От имени казаков России и казачьей бригады «Терек» передаем оборудование и технику детскому отделению донецкого Республиканского травматологического центра», – цитирует атамана ВКО казачьего генерала Виталия Кузнецова Telegram-канал «Всероссийское Казачье Общество».
Генерал также выразил особую благодарность Артему Чайке за помощь в сборе гуманитарного груза.
Заведующий отделением детской травматологии Евгений Жилицын от имени коллектива и пациентов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза.
«Компьютерная техника, которую вы нам передали, крайне необходима в работе в условиях переходного периода, в условиях полноценного вхождения в систему медицинской отрасли Российской Федерации. Сладости доставят моральное удовольствие нашим детям, нашим пациентам. А средства для реабилитации однозначно помогут в лечебном процессе и в процессе выздоровления», – сказал заведующий.