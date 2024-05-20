Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.0 комментариев
На Западе усомнились в смене курса Ирана в отношении Израиля после смерти Раиси
Bloomberg: Иран вряд ли резко изменит курс политики в отноешнии Израиля после смерти Раиси
Иран вряд ли резко сменит политический курс, в том числе в отношении Израиля, после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Bloomberg.
По оценкам агентства, маловероятно, что после в отношениях Ирана с Израилем «произойдет большой сдвиг», передает ТАСС.
Конфликт между странами находится в вялотекущем состоянии уже несколько десятилетий, в апреле случилось обострение отношений.
Напомним, вертолет, на борту которого был президент Раиси и другие иранские политические деятели, потерпел крушение в Восточном Азербайджане. Все пассажиры и экипаж погибли. Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране в течение ближайших 50 дней.