Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?4 комментария
Президентские выборы решили провести в Иране в течение ближайших 50 дней
Внеочередные президентские выборы в Иране должны состояться в течение следующих 50 дней, заявил председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар.
Как приводит его слова иранское агентство Eghtesad Оnline, по закону президентские выборы должны пройти в ближайшие 50 дней, после чего новый президент представит парламенту новый кабмин для одобрения, передает ТАСС.
Ранее спасатели завершили поиски погибших при крушении вертолета в Иране. При опознании погибших возникли проблемы. Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана.
Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.