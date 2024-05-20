Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».34 комментария
Mehr: Президент Ирана погиб при крушении вертолета
Mehr: Президент Ирана, глава МИД и все сопровождающие погибли при крушении вертолета
Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.
Как говорится в сообщении, президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших, передает РИА «Новости».
Агентство сообщило, что кроме президента Ирана и главы МИД, на борту вертолета находились глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что нет «никаких признаков», что кому-то из пассажиров вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, удалось выжить.