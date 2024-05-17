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В Иркутской области намерены изучить письмо о принудительной вакцинации детей
Министр здравоохранения Иркутской области Модестов поручил проверить законность письма о принудительной вакцинации детей
Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов поручил провести проверку на предмет законности письма замминистра здравоохранения региона Александра Селедцова о принудительных действиях медработников при отказе родителей от вакцинации детей.
Документ, опубликованный в соцсетях, вызвал большой общественный резонанс и критику со стороны правозащитных организаций. В нем Селедцов рекомендовал брать на контроль семьи, которые мало посещают поликлиники и отказываются вакцинировать детей, а также сообщать информацию о них в органы опеки и попечительства, передает РИА «Новости».
Модестов подчеркнул, что любые действия сотрудников министерства здравоохранения и подведомственных ему медицинских организаций должны совершаться только в соответствии с буквой закона. «Иной порядок будет пресекаться и иметь неблагоприятные последствия для лиц его нарушивших», – заявил министр.
В настоящее время региональный Минздрав отозвал документ из подведомственных учреждений.