В Иркутской области намерены изучить письмо о принудительной вакцинации детей

Министр здравоохранения Иркутской области Модестов поручил проверить законность письма о принудительной вакцинации детей

Tекст: Дарья Григоренко

Документ, опубликованный в соцсетях, вызвал большой общественный резонанс и критику со стороны правозащитных организаций. В нем Селедцов рекомендовал брать на контроль семьи, которые мало посещают поликлиники и отказываются вакцинировать детей, а также сообщать информацию о них в органы опеки и попечительства, передает РИА «Новости».

Модестов подчеркнул, что любые действия сотрудников министерства здравоохранения и подведомственных ему медицинских организаций должны совершаться только в соответствии с буквой закона. «Иной порядок будет пресекаться и иметь неблагоприятные последствия для лиц его нарушивших», – заявил министр.

В настоящее время региональный Минздрав отозвал документ из подведомственных учреждений.