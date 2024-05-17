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    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    17 мая 2024, 13:28 • Новости дня

    Путин об отправке военных Франции на Украину: Я же не французский президент

    Путин отреагировал на возможную отправку войск Франции словами «Я же не французский президент»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об отправке войск Франции на Украину.

    «Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом», – цитирует ТАСС слова президента.

    Также Путин назвал преждевременным вопрос о последствиях в случае отправки французских военных в зону СВО.

    При этом глава государства не стал анонсировать меры, которые Москва предпримет в качестве ответа на возможную отправку французских военных в зону СВО.

    «Вы сначала у него (президента Франции Эмманюэля Макрона) получите ответ на ваш вопрос. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», – заметил Путин.

    17 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин на переговорах тет-а-тет подробно обсудили тему Украины

    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин Си Цзиньпин на переговорах с глазу на глаз очень подробно обсудили тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    «Очень подробно, это было в формате тет-а-тет», – приводит его слова ТАСС.

    По данным китайских СМИ, Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

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    16 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином

    Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином

    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

    Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.

    От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

    Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.

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    16 мая 2024, 21:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    @ russiachinaexpo.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Российский лидер ознакомится с экспозицией выставки, после чего посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, павшим при освобождении Китая, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланирован визит в Харбинский политехнический университет. Там он пообщается со студентами и преподавателями. Затем глава российского государства подведет итоги госвизита, отвечая на вопросы журналистов «кремлевского пула».

    Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Расшифрован «дипломатический фэн-шуй» на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ разъяснили значение цветов, которыми китайская сторона украсила зал для переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Так, в центре композиции, которую разместили перед лидерами, был антуриум, который в Китае считается символом гостеприимства и изобилия.

    Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль, передает Ura.ru.

    Примечательно, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэн-шуй, защищают от проблем от людей с негативным настроем.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    17 мая 2024, 11:46 • Новости дня
    Путин одобрил идею развернуть флаги России и Китая на Марсе
    Путин одобрил идею развернуть флаги России и Китая на Марсе
    @ NASA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе.

    Путин во время визита в Харбин в пятницу приехал в Харбинский политехнический университет, где ознакомился с экспозицией, посвященной космическим технологиям, передает ТАСС.

    В частности, Путину показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители китайской стороны отметили, что хотели бы и дальше совместно с Россией работать в космической сфере, и чтобы китайский и российский флаги были совместно развернуты на Марсе.

    «Хорошая идея», – отреагировал на предложение российский лидер.

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    16 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Эксперты: Путин собрал правительство победы

    Эксперты назвали черты кадровой политики нового президентского срока Путина

    Эксперты: Путин собрал правительство победы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент при реализации своей кадровой стратегии ставит людей «на вырост», дает человеку возможность проявить себя. Управленцы получают возможность зарекомендовать себя в регионах и дорасти до федерального уровня, насыщая правительство профессиональными кадрами. Опыт нынешних министров позволяет стать им правительством победы, считают эксперты.

    Начало нового президентского срока Владимира Путина стало перезагрузкой всей системы власти, заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». По его мнению, все кадры, назначенные сейчас, являются «кадрами Путина». Этот процесс стоит оценивать как системную кадровую политику, не выискивая какие-либо связи с группами влияния.

    «Президент оказался верен своей кадровой стратегии. Виден эволюционный путь развития – он переназначает кадры, понимая их высокий уровень профессионализма. При этом процесс рекрутинга носит институциональный характер. Так, «школа губернаторов» регулярно выпускает многих федеральных политиков», – уточняет он.

    Еще одна важная черта кадровой системы – преемственность. Чеснаков отметил повышение пяти губернаторов до федерального уровня. «Эти люди прошли школу на региональном уровне, и сегодня они могут реализовывать себя на более высоких постах. То есть мы видим ориентацию на единую систему публичной власти, как это прописано в Конституции», – подчеркивает эксперт.

    Важность «школы губернаторов» для рекрутинга управленцев отмечает и Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. «Это большая система по отбору и обучению специалистов. Сегодня выпускники и слушатели ее предыдущих циклов насытились опытом в субъектах страны и возвращаются на федеральный уровень», – указывает он.

    Эксперт напоминает, что перешедшие в правительство Михаил Дегтярев и Роман Старовойт были слушателями программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В свою очередь новый глава Минпромторга Антон Алиханов был наставником конкурса «Лидеры России». Врио губернаторов, которых назначил президент, также являлись слушателями «школы губернаторов». Таким образом в стране формируется «единая, большая команда Путина».

    При этом глава государства делает «кадровые закладочки» – «ставит людей «на вырост», пробует их там, где можно подстраховать. «Владимир Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип – власть достается по способностям, профессиональным навыкам», – подчеркивает Алиев.

    Ушедшие на федеральный уровень экс-руководители субъектов доказали на деле, что  могут преодолевать сложнейшие вызовы в вверенных им регионах, отмечает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Алиханов отлично справился с санкционным давлением в Калининграде как регионе-эксклаве. Тула, которую возглавлял Дюмин, тоже быстро перестроилась в санкционный период, там появились быстрые и понятные кейсы импортозамещения. Старовойт в Курской области проявил себя как управленец, успешно реагирующий на вызовы для приграничного региона. Дегтярев глубоко вовлечен в спортивную сферу, обладает управленческим опытом, так как руководил Хабаровским краем. Сергей Цивилев отлично управлял Кузбассом – центром энергетической системы страны», – перечислила она.

    На освободившиеся места глав регионов приходят также подготовленные специалисты. Четыре из пяти новых врио либо являются выпускниками, либо сейчас учатся в той же «школе губернаторов». Все они имеют широкий управленческий опыт, отмечает заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

    «В целом кадровая политика – это не про обновление ради обновления, не про консерватизм ради консерватизма. Это про выполнение задач, эффективность и оптимальное использование ресурсов при выполнении этих задач. Позитивные результаты от работы правительства, администрации президента и вообще всей системы – налицо», – добавляет Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

    По его оценке, отдельного внимания заслуживает фигура нового министра обороны Андрея Белоусова, который являлся «ключевым стратегом» правительства. По его словам, это человек, не чуждый сфере обороны, поскольку Белоусов курировал нацпроект по беспилотникам.

    «Его перевод в военное ведомство – это работа над тем, чтобы цена победы не оказалась избыточной или заоблачной. Опыт, успех при реализации предыдущих проектов – все это есть у нового правительства, чтобы стать правительством победы», – замечает Кузнецов.

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    16 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили множество вопросов, встреча прошла очень хорошо, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В основном лидеры обсуждали торгово-экономическую сферу, но затрагивались и внешнеполитические темы, сообщил Ушаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, коснулись ли Путин и Си Цзиньпин тем безопасности, он ответил: «Да, но именно коснулись, потому что эти вопросы все-таки на вечер у нас».

    Ранее сообщалось, что Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.

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    16 мая 2024, 16:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Китай ориентируются на построение справедливого миропорядка

    Политолог Кузнецов: Россия и Китай схожим образом видят политическое и экономическое будущее мира

    Эксперт: Россия и Китай ориентируются на построение справедливого миропорядка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия и Китай ведут диалог, отвечающий интересам обеих сторон. Это тревожит США и ЕС. Западные СМИ уже пишут о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для западных претензий на сохранение мирового господства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя визит Владимира Путина в КНР.

    «Китай стал первым государством, которое Владимир Путин посетил после инаугурации. На это имеется несколько причин. Во-первых, таким образом подчеркивается символизм нашего диалога с Пекином. Год назад Си Цзиньпин также прибыл в Россию после переизбрания», – считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Во-вторых, к настоящему времени Поднебесная стала одним из важнейших партнеров России. Оба лидера демонстрируют, что сформированную дружбу необходимо укрепить так, чтобы диалог сохранил свою теплоту на многие поколения вперед. То есть мы формируем фундамент по-настоящему долгосрочного партнерства», – отмечает он.

    «Сотрудничество положительно сказывается и на дальневосточных регионах нашей страны. Во многом эти территории имели тесные контакты с Китаем еще задолго до официальной декларации о повороте на Восток. Разумеется, именно эти земли в первую очередь получают выгоду от наращивания партнерства с Поднебесной», – считает собеседник.

    По словам спикера, отношения России и Китая являются крайне многосторонними: успехи достигаются как в области экономики, так и в сфере политики. «Обе страны ориентируются на построение более справедливого миропорядка, рассматривают многополярность как важное условие развития мира», – уточняет эксперт.

    «И в этом контексте стоит отметить: страны ведут осмысленный диалог, отвечающий интересам обеих сторон. Это, разумеется, тревожит США и ЕС. Американские и европейские СМИ в контексте состоявшихся переговоров уже пишут о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для западных претензий на сохранение мирового господства», – указал Кузнецов. Он полагает, что все попытки Запада внести раскол в отношения России и Китая обречены на провал.

    Ранее в Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних связей. Так, президент России отметил, что за прошедшие пять лет, несмотря на многочисленные трудности, товарооборот между Москвой и Пекином значительно вырос. Около 90% всех платежей проводятся в национальных валютах.

    В свою очередь Си Цзиньпин заверил лидера РФ в намерении продолжать развивать диалог в правильном русле. По его словам, первый зарубежный визит с начала нового президентского срока Путина в КНР демонстрирует высокую степень внимания, которую российское руководство уделяет отношениям с Пекином. При этом китайский лидер напомнил, что в прошлом году после своего переизбрания на пост председателя Китая он также выбрал Россию в качестве первой иностранной державы для посещения.

    По итогам переговоров в четверг стороны подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства. Документ состоит из более чем 30 страниц. Были заключены и другие важные договоры на уровне Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств.

    Владимир Путин положительно отозвался о прошедших переговорах. Он отметил, что подобный диалог имеет большое значение в рамках укрепления российско-китайского партнерства. Российский лидер также поблагодарил председателя КНР за теплый прием. По его мнению, организаторам встречи удалось создать дружескую, но в то же время и прагматичную атмосферу.

    Кроме того, глава государства сообщил, что обе страны выступают за оздоровление глобального экономического управления, а также за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов. Москва и Пекин совместно считают недопустимыми вмешательства в суверенные дела государств путем применения институтов многосторонней или национальной юстиции.

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    17 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    Китай призвал Россию расширять доступ на рынки сельхозпродукции

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай уделяют особое внимание сельскому хозяйству, доступ на рынки сельхозпродукции необходимо расширять, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

    Он подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности и качественного питания людей является общей задачей, к реализации которой стремятся Россия и Китай. Заявление прозвучало на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин, выступая на церемонии открытия, отметил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР.

    «Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», – сказал Путин.

    Напомним, второй день государственного визита президента Владимира Путина в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

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    16 мая 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в неформальной обстановке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили неформальный диалог в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

    До этого лидеры провели переговоры в Пекине в узком и расширенном формате, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития.

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    17 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    База для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в ходе государственного визита в Китай.

    Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    «У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Россия, подчеркнул Путин, не отказывалась от переговоров с Украиной – в отличие от Киева. Он напомнил, что это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – передает ТАСС слова президента.

    «Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – поделился президент России.

    «Очень важно, что мы не собираемся обсуждать «с центра поля» то, чего мы не знаем. Я же сказал, мы долго, почти полтора месяца, вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый, такой здоровый. На выжимке принципиальные вопросы изложены и были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать» – сказал Путин.

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    17 мая 2024, 08:23 • Новости дня
    Путин: Россия может снабжать китайскую экономику экологически чистой энергией

    Путин заявил о способности России снабжать китайскую экономику экологически чистой энергией

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может снабжать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, Москва готова и способна бесперебойно, надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города, поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом, передает РИА «Новости».

    Также Путин заверил, что альянс Москвы и Пекина в энергетике будет и дальше укрепляться.

    «Наш стратегический, ставший надежной опорой всего глобального рынка энергоресурсов альянс в энергетике будет и далее укрепляться», – подчеркнул он.

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    17 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    Путин: Калужская область предложила проект развития автопрома с Китаем

    Президент Путин заявил, что Калужская область предложила проект развития автопрома с Китаем

    Tекст: Александра Юдина

    Делегации из более чем 20 регионов России принимают участие в мероприятиях в Харбине, имеются готовые предложения совместных с Китаем проектов, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо.

    По его словам, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере, в создании целого кластера производств строительных материалов, передает ТАСС.

    Кроме того, планы по созданию новых взаимовыгодных партнерств китайским коллегам представят Москва, Татарстан, Башкирия, Тульская, Нижегородская, Амурская, Нижегородская области, Хабаровский край.

    Глава государства отметил, что подавляющее большинство российских регионов и почти все провинции Китая поддерживают связи друг с другом – более 300 городов и муниципалитетов двух стран установили побратимские отношения.

    Ранее Путин заявил о большом потенциале сотрудничества между Дальним Востоком и Китаем. Также президент заверил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР.

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    17 мая 2024, 08:27 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине

    Tекст: Ольга Никитина

    Второй день государственного визита президента Владимира Путина в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

    Перед монументом была выстроена рота почетного караула родов вооруженных сил КНР. Также присутствовали солдаты роты почетного караула Президентского полка. Путин возложил к подножию памятника букет алых роз, перевязанных алой лентой, передает ТАСС.

    Всего на территории провинции Хэйлунцзян расположено 36 военно-мемориальных объектов из 85, возведенных в память о советских солдатах, погибших при освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков в августе–сентябре 1945 года. В городской черте Харбина находятся два из них – монумент красноармейцам в центре Харбина (на площади Хунбо) и воинские захоронения на кладбище Хуаншань. На православном участке кладбища также захоронены многие соотечественники, проживавшие в Харбине в XX веке.

    Памятник советским воинам на площади Хунбо установлен 7 ноября 1945 года. На монументе на русском языке выгравировано: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик», на другой плите на китайском языке – «Вечная память героям Советской армии, погибшим в боях за освобождение северо-восточного Китая». На обратной стороне памятника на отдельной плите выгравировано на русском и китайском языках: «Командование Советской армии установило этот памятник в день 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в память о воинах Красной армии, погибших в боях против японского милитаризма. 1945. 7 ноября».

    Накануне сообщалось, что Путин в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

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    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

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    Либералы и русофобы доводят Словакию до гражданской войны

    Покушение на премьер-министра Словакии только кажется действием фанатика-одиночки. На самом же деле за этим преступлением стоит кардинальный раскол словацкого общества, пропаганда либералов и русофобов – и, конечно же, подоплекой ко всему этому является отношение словаков и к России, и к Украине. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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