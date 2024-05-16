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Фракция СР в ЗакСе Петербурга решила поддержать Беглова на выборах
Депутат ЗакСа Шишкина сообщила о решении фракции СР поддержать Беглова на выборах губернатора в Петербурге
На выборах губернатора Санкт-Петербурга фракция «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании города поддержит Александра Беглова, сообщила депутат ЗакСа Марина Шишкина.
На заседании Экспертного клуба 2024 Шишкина сказала, что фракция поддерживает Беглова, так как руководство города позитивно принимает законопроекты фракции, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
Шишкина отметила «возможность работы с данным губернатором данного парламента». По ее словам, прежде бывали ситуации, когда губернатор и ЗакС «всю свою деятельность посвящали исключительно борьбе друг с другом». Она подчеркнула невозможность «жить в ситуации постоянного конфликта».
Кроме того, Шишкина указала, что в 2023 году все члены фракции вышли из «Справедливой России» и кроме названия партию и фракцию в ЗакСе ничего не связывает. При этом Шишкина сказала, что СР было бы «приятнее», если бы Беглов пошел на выборы как самовыдвиженец, а не от партии «Единая Россия».
В апреле Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в выборах главы города. Единый день голосования состоится 8 сентября 2024 года.