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Глава МВД Словакии заявил о критическом состоянии Фицо
Власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Фицо
Власти Словакии считают, что покушение на премьер-министра Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.
Он отметил, что нападавший мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, передает ТАСС.
Также Шутай-Эшток добавил, что нападавший выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас премьер-министр находится в критическом состоянии, он в операционной, сказал глава МВД.
Ранее сообщалось, что врачи прооперировали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно.
Напомним, 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула, совершивший покушение на Фицо, объяснил мотивы своего поступка.