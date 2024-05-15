Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.4 комментария
Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о формировании ею платфромы для «спасения страны» от «возвращения к прошлому», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В среду после встречи с министрами иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии она сказала на пресс-конференции, что «ее будущие планы заключаются в формировании европейской платформы – общности решений, которые мобилизуют Грузию к выборам в парламент» 26 октября.
По ее словам, платформа позволит «безусловно победить и окончательно вывести Грузию на путь мира и стабильности».
Саломе Зурабишвили заявила, что вскоре «представит эту платформу, которая уже сформирована, народу Грузии».
Она отметила, что «от 80 до 85 процентов грузинского общества поддерживает европейское будущее», и призвала «гордиться тем, что люди видят ежедневно на улицах» – митинги против закона «О прозрачности иностранного влияния».
Президент отметила, что «это является подтверждением того, что общество Грузии основывается на европейских ценностях».
«Стоит вопрос спасения Грузии», – заявила она, назвав принятие закона «попыткой вернуть Грузию в прошлое».
«Власти не слушают свой народ, не слушают советы западных партнеров», – заявила она.