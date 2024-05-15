Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В среду после встречи с министрами иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии она сказала на пресс-конференции, что «ее будущие планы заключаются в формировании европейской платформы – общности решений, которые мобилизуют Грузию к выборам в парламент» 26 октября.

По ее словам, платформа позволит «безусловно победить и окончательно вывести Грузию на путь мира и стабильности».

Саломе Зурабишвили заявила, что вскоре «представит эту платформу, которая уже сформирована, народу Грузии».

Она отметила, что «от 80 до 85 процентов грузинского общества поддерживает европейское будущее», и призвала «гордиться тем, что люди видят ежедневно на улицах» – митинги против закона «О прозрачности иностранного влияния».

Президент отметила, что «это является подтверждением того, что общество Грузии основывается на европейских ценностях».

«Стоит вопрос спасения Грузии», – заявила она, назвав принятие закона «попыткой вернуть Грузию в прошлое».

«Власти не слушают свой народ, не слушают советы западных партнеров», – заявила она.