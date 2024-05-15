Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.0 комментариев
Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать
Пленный боевик украинского неонацистского формирования «Братство» по имени Артем признался, что больше не хочет воевать, потому что ему «психологически тяжело».
По его словам, он больше не хочет воевать, потому что много его друзей погибло и это тяжело психологически, передает РИА «Новости». По словам пленного, его подразделение готовили на базе в Киеве всего две недели, но тренировки не помогли, и он сдался в первом же бою.
Артем рассказал, что в ходе боя 10 мая их отряд закидали гранатами, они были вынуждены укрыться в блиндаже, где и сдались.
Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко рассказал, что ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны российских войск.