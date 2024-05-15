Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он больше не хочет воевать, потому что много его друзей погибло и это тяжело психологически, передает РИА «Новости». По словам пленного, его подразделение готовили на базе в Киеве всего две недели, но тренировки не помогли, и он сдался в первом же бою.



Артем рассказал, что в ходе боя 10 мая их отряд закидали гранатами, они были вынуждены укрыться в блиндаже, где и сдались.

Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко рассказал, что ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны российских войск.