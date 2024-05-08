Пленный назвал причину бегства ВСУ с позиций под Авдеевкой

В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии

Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

Tекст: Вера Басилая

Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.

Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.

Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.