Совфед запретил иноагентам участвовать в выборах и быть наблюдателями

Tекст: Елизавета Шишкова

Закон распространяется на всех лиц, включенных в реестр иностранных агентов. Иноагентам запрещено баллотироваться в органы власти всех уровней, а также выступать в качестве наблюдателей и доверенных лиц кандидатов, передает ТАСС.

Чтобы иметь возможность участвовать в выборах, иноагентам необходимо будет сначала прекратить свой статус.

Для регистрации в качестве кандидата иноагент должен будет предоставить в избирательную комиссию уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иностранных агентов или решение суда о таком исключении.

Ранее поправки, направленные на запрет лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней, одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.