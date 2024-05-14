Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.4 комментария
Совфед запретил иноагентам участвовать в выборах и быть наблюдателями
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который вводит запрет для лиц, имеющих статус иностранного агента, на участие в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также на работу в качестве наблюдателей и доверенных лиц кандидатов.
Закон распространяется на всех лиц, включенных в реестр иностранных агентов. Иноагентам запрещено баллотироваться в органы власти всех уровней, а также выступать в качестве наблюдателей и доверенных лиц кандидатов, передает ТАСС.
Чтобы иметь возможность участвовать в выборах, иноагентам необходимо будет сначала прекратить свой статус.
Для регистрации в качестве кандидата иноагент должен будет предоставить в избирательную комиссию уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иностранных агентов или решение суда о таком исключении.
Ранее поправки, направленные на запрет лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней, одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.