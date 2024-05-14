Эксперт рассказал, как распознать манипулятивный контент в интернете

По словам Милованова, медиасреда отражает лишь часть реальности. В ней могут намеренно подсвечиваться определенные события и темы, что формирует искаженное представление о мире, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особенно это актуально в условиях информационной войны. Эксперт порекомендовал пользователям работать над формированием системного мышления, чтобы обезопасить себя в сегодняшних реалиях. Он также подсказал, как распознать манипулятивный контент.

«Любой контент, который хочет вас побудить, носит эмоциональный характер. Поэтому первое правило защиты: если тебе очень быстро хочется что-то сделать, нужно, наоборот, сделать паузу – чуть-чуть остыть и включить рациональное мышление», – объяснил Милованов.

Влияние информационной войны явно заметно в ситуации с интернет-платформами, которые выступают важными каналами донесения смыслов.

«Если мы рассматриваем западные образцы: Google, все, что относится к YouTube или к Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), – это вражеские платформы. Очевидно. Мы это наблюдаем, мы это видим. Причем вполне нормально для них руководствоваться двойными стандартами. Вы знаете, было удалено огромное количество аккаунтов, которые доносили пророссийскую позицию, будь это политические аккаунты или лидеры общественного мнения», – указал Милованов.