Путин назначил Ямпольскую своим советником

Tекст: Елизавета Шишкова

Пост советника президента сохранил глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев, а также Антон Кобяков, который курирует организацию международных мероприятий с участием главы государства, передает ТАСС.



В число советников президента теперь не входит Александра Левицкая, возглавлявшая комиссию по делам инвалидов и Совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей.

Также помощником президента стал Руслан Эдельгериев, с 2018 года он был спецпредставителем главы государства по вопросам климата, говорится на сайте Кремля.



По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сложение депутатских полномочий Ямпольской рассмотрят на следующей неделе.

Володин отметил деятельность Ямпольской на предыдущем посту и поблагодарил ее за работу по законодательному обеспечению сферы культуры. Он также поздравил ее с новым назначением.

Ранее Путин назначил своими помощниками Николая Патрушева и Алексея Дюмина.