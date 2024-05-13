«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.5 комментариев
Депутат: Кандидат на пост главы Минпромторга Алиханов имеет масштабный опыт работы на земле
Депутат Василькова: Алиханов имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли
Кандидат на пост главы Минпромторга Антон Алиханов имеет опыт работы и губернатором, и на федеральном уровне. Он знает, как устроена государственная система, что нужно промышленности и регионам, а поэтому сможет быстро войти в курс дела, заявила газете ВЗГЛЯД член комитета по промышленности и торговле Госдумы Мария Василькова.
«Антон Алиханов почти восемь лет возглавлял один из самых сложных регионов – единственный в нашей стране регион эксклав. Имеет масштабный опыт работы на земле, понимает, что нужно регионам, какие у предприятий и у людей потребности и проблемы. Экономика Калининградской области в значительной степени опирается на промышленность», – говорит Василькова.
По ее словам, успешное руководство стратегически значимым регионом, развитие его экономики и промышленности характеризует Алиханова как большого профессионала своего дела.
«Важно, что он имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли, где до перехода в Калининградскую область возглавлял Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Он понимает, как работает система, что поможет ему быстро войти в курс дела», – подчеркнула депутат.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. Новым министром промышленности и торговли он предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова.