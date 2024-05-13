Депутат: Кандидат на пост главы Минпромторга Алиханов имеет масштабный опыт работы на земле

Депутат Василькова: Алиханов имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли

«Антон Алиханов почти восемь лет возглавлял один из самых сложных регионов – единственный в нашей стране регион эксклав. Имеет масштабный опыт работы на земле, понимает, что нужно регионам, какие у предприятий и у людей потребности и проблемы. Экономика Калининградской области в значительной степени опирается на промышленность», – говорит Василькова.

По ее словам, успешное руководство стратегически значимым регионом, развитие его экономики и промышленности характеризует Алиханова как большого профессионала своего дела.

«Важно, что он имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли, где до перехода в Калининградскую область возглавлял Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Он понимает, как работает система, что поможет ему быстро войти в курс дела», – подчеркнула депутат.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. Новым министром промышленности и торговли он предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова.