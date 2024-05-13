Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
Китай опередил США и стал главным торговым партнером Индии
Business Standard: Китай опередил США и стал главным торговым партнером Индии
Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023–2024 финансовом году, завершившемся 31 марта, сообщает газета Business Standard со ссылкой на данные аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI).
Двусторонний товарооборот между Индией и Китаем за указанный период составил 118,4 млрд долларов, пишет издание.
Импорт из Китая в Индию вырос на 3,24% и достиг 101,7 млрд долларов, а экспорт Индии в КНР вырос на 8,7% – до 16,67 млрд долларов. Китай остается одним из главных поставщиков в Индию электронной и телекоммуникационной продукции, включая передовые технологические компоненты и смартфоны.
Отмечается, что Китай обогнал США по объему торговли с Индией. Импорт из США вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом – до 40,78 млрд долларов, при этом экспорт увеличился на 47,9%, достигнув 77,52 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как противостояние Китая и США изменило мировую торговлю.