11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Внедорожник замминистра обороны Иванова выставлен на продажу за 2,5 млн рублей
Бывшая супруга замминистра обороны РФ Тимура Иванова, Светлана, выставила на продажу Chevrolet Suburban 2015 года выпуска за 2,5 млн рублей. Автомобиль был переоформлен на нее незадолго до ареста Иванова по делу о взятках, сообщили СМИ.
Отмечается, что автомобиль получил серьезные повреждения, характерные для лобового удара: отсутствуют бампер, решетка радиатора, фары. Повреждено переднее левое крыло и подкапотное пространство, передает РИА «Новости».
В салоне машины лежит записка, где указано, что у нее неисправны тормоза.
Стартовая цена Chevrolet Suburban составляет 2,5 млн рублей. Перед продажей его перерегистрировали и получили новый госномер. Прежний номер, по данным источников, стоит более 1,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что два автомобиля арестованного по делу о взятках замглавы Минобороны Тимура Иванова перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале прошлого года.
8 мая Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, он останется в СИЗО.