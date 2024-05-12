11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье превысили 5,5 млрд рублей
Жители Оренбургской области, пострадавшие в результате паводка, получили выплаты на сумму свыше 5,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщили в пресс-службе, на 12 мая пострадавшим в результате ЧС оренбуржцам выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества в результате паводка в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей на общую сумму 5 млрд 527,73 млн рублей, передает ТАСС.
Ранее власти Оренбуржья направили 1 млрд рублей на компенсации пострадавшим от паводка.