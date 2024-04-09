Офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ проигрывают «не стремительно, но стабильно», сказал собеседник New Yorker, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в случае, если западные страны помогут Украине на текущем уровне, то она сможет продержаться несколько лет. Если объем помощи сократится, то Киеву наступит «крышка в течение одного года».

Увеличение объемов помощи приведет к тупику на поле боя, который закончится, когда «закончатся солдаты».

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц боевой техники.