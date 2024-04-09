Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.3 комментария
Бортников: С начала года предотвращены 27 терактов на объектах инфраструктуры и ОПК
В 2024 году правоохранители предотвратили террористические акты на объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях ОПК и объектах жизнеобеспечения, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
Своевременные действия правоохранителей позволили предотвратить 27 терактов на таких объектах, сказал Бортников, передает ТАСС.
Украинская сторона активизировала деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям ОПК, объектам системы жизнеобеспечения.
Органы власти и силовые структуры усиливают безопасность объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов, отметил он.
В феврале Бортников сообщал, что с начала СВО спецслужбы и правоохранители предотвратили 419 террористических преступлений.