Бортников: С начала СВО предотвращено 419 терактов

Tекст: Алексей Дегтярев

С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, сообщил Бортников на заседании НАК, передает ТАСС со ссылкой на сообщение комитета.

Их готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, киевскими спецслужбами и неонацистскими организациями. Также в их числе оказались лица, попавшие под влияние антироссийской пропаганды, подчеркнул директор ФСБ.

В Сети обнаружили и удалили свыше 360 тыс. экстремистских материалов и заблокировали доступ к 70 тыс. страницам.

В ходе заседания указывалась необходимость усиления защиты информационного пространства страны, подготовка и продвижение антитеррористического контента в социальных сетях. В 73 регионах появились центры информационной безопасности молодежи.

Бортников указал на активизацию попыток вовлечь граждан через Сеть в совершение терактов и диверсий. Злоумышленники пытаются найти потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.

Спецслужбы Запада и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций пытаются вовлечь россиян в диверсионно-террористическую деятельность, заключил он.

В декабре глава СБУ Василий Малюк заявлял, что киевский режим решил усилить диверсионные операции на российской территории.