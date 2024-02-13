В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Бортников: С начала СВО предотвращено 419 терактов
С начала спецоперации спецслужбы и правоохранители предотвратили 419 террористических преступлений, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, сообщил Бортников на заседании НАК, передает ТАСС со ссылкой на сообщение комитета.
Их готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, киевскими спецслужбами и неонацистскими организациями. Также в их числе оказались лица, попавшие под влияние антироссийской пропаганды, подчеркнул директор ФСБ.
В Сети обнаружили и удалили свыше 360 тыс. экстремистских материалов и заблокировали доступ к 70 тыс. страницам.
В ходе заседания указывалась необходимость усиления защиты информационного пространства страны, подготовка и продвижение антитеррористического контента в социальных сетях. В 73 регионах появились центры информационной безопасности молодежи.
Бортников указал на активизацию попыток вовлечь граждан через Сеть в совершение терактов и диверсий. Злоумышленники пытаются найти потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.
Спецслужбы Запада и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций пытаются вовлечь россиян в диверсионно-террористическую деятельность, заключил он.
В декабре глава СБУ Василий Малюк заявлял, что киевский режим решил усилить диверсионные операции на российской территории.