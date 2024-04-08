Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков
Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию для координации работы, связанной с последствиями паводков в регионах, пострадавших от стихии.
Как сообщается в Telegram-канале кабмина, структуру возглавил глава МЧС Александр Куренков. Зампредом комиссии назначен министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Кроме них в состав комиссии вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, глава Росгидромета Игорь Шумаков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, глава Росрезерва Дмитрий Гогин.
Ранее Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым по ситуации с паводками.