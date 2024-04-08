Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками
Президент Владимир Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым по ситуации с паводками, сообщили в Кремле.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о ситуации с паводками, передает ТАСС.
Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, задействованных в оказании помощи населению.
Ранее сообщалось, что власти Тюменской области эвакуируют жителей из-за угрозы затопления. МЧС России направит в регион тяжелую авиацию для помощи в эвакуации и доставке грузов.