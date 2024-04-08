Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Находившуюся в розыске семью с детьми нашли в шалаше в Тульской области
Находившаяся в розыске семья с двумя детьми прожила в шалаше в Тульской области 11 месяцев
В Тульской области в шалаше обнаружили семью из Ярославской области с двумя детьми, семья находилась в федеральном розыске, сообщил ярославский уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.
В шалаше семья проживала 11 месяцев, он представлял собой самодельную постройку со стенами из фанеры, крышу сделали из куска линолеума, сказал Крупин, передает РИА «Новости».
Они готовили еду на костре, санитарно-гигиенические процедуры проводились в тазу, а воду грели на огне. Девочкам 12 и 10 лет, они спали на одной кровати с посторонним 27-летним мужчиной.
Они не посещали школу и поликлинику. Суд решил ограничить мать в родительских правах, дети проходят реабилитацию.
Омбудсмен пояснил, что неравнодушные граждане «проявили бдительность и чуткость, смогли опознать семью по сведениям, которые ранее были размещены уполномоченным в СМИ».
Источник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что у матери детей есть психическое заболевание.