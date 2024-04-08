Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Власти призвали эвакуироваться жителей сел Беляевского района Оренбургской области
Глава района Федотов: Все села Беляевского района Оренбуржья на берегу Урала будут затоплены
Жителям всех сел Беляевского района Оренбургской области на берегу Урала следует готовиться к эвакуации: перевезти из зоны возможного затопления детей, пожилых людей, животных, заявил глава района Александр Федотов.
Федотов написал в своем Telegram-канале, что в худшем случае будут затоплены села на берегу Урала: Красноуральск, Бурлыкский, Листвянка, Новоорловка, Алабайтал, Донское, Беляевка, Днепровка, Кзылжар, Херсоновка, Крючковка, Рождественка.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале сообщил, что уровень воды в Урале утром в понедельник составил 872 см и приближается к опасному значению – 930 см. По его словам, на сегодняшний день подтоплено 2 015 участков, 1 535 домовладений, 188 из них – за последние сутки. 45 СНТ отключены от света, 20 СНТ – без газа. Нет газа и света в поселке Кузнечный.
Он призвал жителей Оренбурга в зоне подтопления не откладывать эвакуацию.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке Оренбургской области, проводится эвакуация.
В администрации Оренбургской области сообщили вечером воскресенья, что в Орске под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей.