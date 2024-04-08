Произошел перелив через дамбу в Новотроицке

Оренбургский губернатор рассказал о переливе через дамбу в Новотроицке

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Новотроицке был зафиксирован перелив через дамбу, ведутся работы по ее отсыпке, передает ТАСС.

Паслер добавил, что идет эвакуация жителей с улицы Севастопольской, для них уже готовы пункты временного размещения.

Уровень воды находится на отметке 8,5 м.

Ранее Паслер заявил, что Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области.