Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.0 комментариев
Произошел перелив через дамбу в Новотроицке
Оренбургский губернатор рассказал о переливе через дамбу в Новотроицке
Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке Оренбургской области, проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, в Новотроицке был зафиксирован перелив через дамбу, ведутся работы по ее отсыпке, передает ТАСС.
Паслер добавил, что идет эвакуация жителей с улицы Севастопольской, для них уже готовы пункты временного размещения.
Уровень воды находится на отметке 8,5 м.
Ранее Паслер заявил, что Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области.