Гуцул: Объединение с Румынией станет гибелью для Молдавии

Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.11 комментариев
ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора
«Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали в Киев. Там миллион рублей дадут», – сказал один из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на предоставленную ФСБ видеозапись допроса.
Другой обвиняемый рассказал об обещанной помощи при переходе границы.
«Мы поехали в Киев, там должны были ждать деньги – по 1 млн рублей. Сайфулло сказал, нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти границу и доехать в Киев», – рассказал задержанный.
По его словам, координатор утверждал, что инструкции будет давать по телефону.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла». По его словам, настоящие наниматели террористов – «бандеровские ублюдки, ваши выкормыши», а соучастники убийства – «Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные».
Нападение произошло вечером 7 апреля. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле, сообщает ТАСС.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Полиция устанавливает личности и местонахождение преступников.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он избил и пытался душить фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.
Кимаковский: Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
По его словам, ВКС России под Часовым Яром уничтожили колонну грузовиков с резервом ВСУ, в том числе десятками человек из 3-й бригады, созданной на базе батальона «Азов», передает ТАСС.
Ранее боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении.
«Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», – заявил Оздоев ТАСС.
По его словам, уже создана первая опытная машина.
Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».
Отмечается, что сейчас в зоне СВО применяются «Солнцепек» и «Тосочка» – хорошо зарекомендовавшие себя огнеметные системы.
Ранее сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.
Новая система ориентирования позволяет существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позициию
В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ
Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.
В Telegram-канале станции уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано, передает ТАСС.
В воскресенье прилеты дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.
Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада
«Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».
«При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.
«На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.
Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.
«Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.
Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».
Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс
В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».
Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.
Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.
Как сообщает SHOT, напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.
Baza сообщает, что на поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.
Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на двух сотрудников полиции, сообщает ТАСС. На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия, изучают улики и документируют все следы преступления.
На видео также показаны вещи, которые были найдены на месте происшествия: несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, пока не установлено.
Предварительно, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».
Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.
Baza: В Твери задержали подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
Задержание произошло около полуночи. По данным канала «360», который ссылается на Telegram-канала Baza, личность подозреваемого была установлена по ориентировке на мотоцикл, на котором он скрывался с места преступления.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление его причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов.
Ранее подозреваемого в убийстве полицейского заметили на дороге, он направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Правоохранители перекрыли съезд с трассы М10 на М11 и объявили план «Сирена».
В МВД просили водителей, которые находились в момент нападения на полицейских в городском округе Чернологовка, прислать записи видеорегистраторов.
Как указал Шеремет, у французского лидера есть возможность поступить «по-мужски». И если Макрону, по словам депутата, так хочется отправить солдат из Франции «на верную гибель», то он должен показать пример и «лично возглавит французский оккупационный корпус», передает РИА «Новости».
«У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», – добавил он.
Шеремет отметил, что народ Франции должен попытаться вразумить свои власти, и не допустить «кровопролития, которым так упивается Зеленский».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.
Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».
Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности
«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.
Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».
Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.
Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.
Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.
По его словам, предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из древесной и льняной целлюлозы. Оздоев рассказал также, что комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что перевод производства пороха на альтернативное сырье позволит снизить зависимость от импортных поставок хлопчатника. По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.
Напомним, в 2018 году наблюдательный совет Ростеха решил создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам.
ОНК: Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО
Об этом РИА «Новости» сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов, отметив, что заявление было подано три месяца назад. Новосельская надеется, что ее ходатайство рассмотрят в ближайшее время.
Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Подполье: Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом
По его словам, на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге был ночной прилет, прозвучал один взрыв, передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога.