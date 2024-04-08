Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
ФСБ узнала о связи зарегистрированной в Турции компании с кол-центрами Украины
Задержанная сообщила о связанной с кол-центрами Украины зарегистрированной в Турции компании
Зарегистрированная в Турции компания, связанная с обеспечением работы украинских кол-центров на российской территории, занимается телефонными мошенничествами, сообщила одна из задержанных на видео, предоставленном Центром общественных связей ФСБ.
Женщина заявила, что ей предложили работу в компании, зарегистрированной в Турции, передает ТАСС.
При этом двое других задержанных сообщили, что занимались технической поддержкой в рамках мошеннической схемы.
В ролике ФСБ запечатлены компьютерные таблицы с перечнями фирм-прокладок, номерами телефонов, на которые звонили злоумышленники. Также у них есть аппарат, позволяющий активировать сим-карты и оборудование для работы кол-центров, загранпаспорта России и Казахстана, стрелковое оружие и машины.
Ранее спецслужба сообщала о задержании пятерых организаторов узлов связи в России, обеспечивавших работу кол-центров с Украины, занимающихся телефонными мошенничествами. По данным ведомства, с помощью только одного узла связи у россиян украли более 7 млрд рублей.