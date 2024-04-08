Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.0 комментариев
Данные о поимке подозреваемого в убийстве подмосковного полицейского опровергли
В Подмосковье продолжается поиск байкера, который 6 апреля убил одного и ранил другого сотрудника полиции.
По данным Telegram-канала Shot, подозреваемый скрывается на черном мотоцикле Honda без номерных знаков.
Следователи установили, что 6 апреля сотрудники полиции проводили операцию по поимке наркоторговца. Преступник заметил засаду, открыл огонь по полицейским и скрылся на мотоцикле. Старший прапорщик Сергей Ефименко погиб на месте, его 26-летний напарник лейтенант Григорий С. находится в реанимации.
В Сети ранее появилась информация о задержании в Тверской области некоего Филиппа Ж., но в МВД опровергли эту информацию.
Сообщается также, что в момент нападения полицейские не были в бронежилетах.
Погибший полицейский Сергей Ефименко проработал в органах 15 лет. У него остались жена и двое детей. Лейтенанту Григорию С. сделали операцию, его состояние стабильно тяжелое.