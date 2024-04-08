Данные о поимке подозреваемого в убийстве подмосковного полицейского опровергли

Tекст: Ольга Никитина

По данным Telegram-канала Shot, подозреваемый скрывается на черном мотоцикле Honda без номерных знаков.

Следователи установили, что 6 апреля сотрудники полиции проводили операцию по поимке наркоторговца. Преступник заметил засаду, открыл огонь по полицейским и скрылся на мотоцикле. Старший прапорщик Сергей Ефименко погиб на месте, его 26-летний напарник лейтенант Григорий С. находится в реанимации.

В Сети ранее появилась информация о задержании в Тверской области некоего Филиппа Ж., но в МВД опровергли эту информацию.

Сообщается также, что в момент нападения полицейские не были в бронежилетах.

Погибший полицейский Сергей Ефименко проработал в органах 15 лет. У него остались жена и двое детей. Лейтенанту Григорию С. сделали операцию, его состояние стабильно тяжелое.