Жертвами израильских обстрелов сектора Газа за сутки стали 38 палестинцев

В результате обстрелов Израилем сектора Газа за сутки погибли 38 палестинцев

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники в сфере здравоохранения анклава, шесть мирных жителей погибли и несколько получили ранения в результате воздушных налетов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает ТАСС.

Отмечается, что на юге анклава израильская авиация обстреляла группу мирных жителей в городе Наср, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и несколько были ранены. Еще шесть тел погибших были извлечены из-под обломков разбомбленного дома в квартале Шуджайя города Газа.

С начала октября прошлого года, когда израильская армия начала военную операцию на территории сектора Газа, число жертв среди палестинцев достигло 33 175 человек. Более 75,8 тысяч получили ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в секторе Газа. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил прекращение огня в секторе Газа без возвращения заложников, захваченных боевиками ХАМАС.

По словам премьера, стороной, препятствующей заключению сделки о прекращении огня, является палестинское движение ХАМАС, а не Израиль.