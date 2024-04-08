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В Самарской области опрокинулся автобус с гражданами Узбекистана, двое погибли
В Самарской области опрокинулся автобус с гражданами Узбекистана, есть погибшие и пострадавшие
В Самарской области на трассе Урал – Муханово опрокинулся автобус, следовавший из Казахстана в Нижний Новгород, в результате два человека погибли, 10 пострадали.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель автобуса Scania не справился с управлением и съехал в кювет.
«Автобус, зарегистрирован в Республике Казахстан. Данный автобус вез граждан Узбекистана, предварительный маршрут следования – город Нижний Новгород», – сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, передает ТАСС.
Отмечается, что пострадавшие в результате ДТП госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственные органы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.