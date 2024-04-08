Главы министерств финансов США и Китая провели переговоры

Глава Минфина США Джанет Йеллен провела переговоры с китайским коллегой Лань Фоанем

Tекст: Денис Тельманов

Главы ведомств обсудили макроэкономические перспективы и финансовое развитие двух стран.

Кроме того, они затронули «роль двух ведомств в обеспечении надежных каналов связи между США и Китаем», говорится в сообщении пресс-службы Минфина США, передает ТАСС.

Отмечается, что визит Йеллен в КНР продлится до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что в Китай с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров.

По данным МИД России, в Пекине Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Среди прочего, министры обсудят «ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене».

Отмечается, что визит Лаврова продлится с 8 по 9 апреля.