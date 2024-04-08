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Главы министерств финансов США и Китая провели переговоры
Глава Минфина США Джанет Йеллен провела переговоры с китайским коллегой Лань Фоанем
Глава Минфина США Джанет Йеллен провела встречу со своим китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине, сообщает пресс-служба американского Минфина.
Главы ведомств обсудили макроэкономические перспективы и финансовое развитие двух стран.
Кроме того, они затронули «роль двух ведомств в обеспечении надежных каналов связи между США и Китаем», говорится в сообщении пресс-службы Минфина США, передает ТАСС.
Отмечается, что визит Йеллен в КНР продлится до 9 апреля.
Ранее сообщалось, что в Китай с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров.
По данным МИД России, в Пекине Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
Среди прочего, министры обсудят «ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене».
Отмечается, что визит Лаврова продлится с 8 по 9 апреля.