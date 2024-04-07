В Роспотребнадзоре призвали усилить контроль за качеством питьевой воды в Орске

Tекст: Ольга Иванова

Попова выступила на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло в Орске в воскресенье. Она отметила, что в целях предупреждения кишечных инфекций жителям города необходимо употреблять только бутилированную или кипяченую воду, передает РИА «Новости».

С начала паводка в регионе было отобрано и исследовано 2,8 тыс. проб питьевой воды на всех этапах водоподготовки. Только за 7 апреля было взято 190 проб.

По словам Поповой, в регионе есть запас вакцин для профилактики кишечных инфекций.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ увеличило поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области.

Попова заявила, что в Оренбургской области после паводка начата вакцинация против вирусного гепатита А.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин также рассказал, что оренбургский водоканал сейчас работает в режиме паводка. По его словам, вода в кране является питьевой и соответствует всем санитарным требованиям.