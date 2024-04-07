Минпромторг увеличил поставки питьевой воды в Оренбургскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Федеральные торговые сети по поручению Минпромторга оперативно доставляют в пострадавшие от паводков регионы, в первую очередь в Оренбургскую область, дополнительные объемы необходимой продукции. В частности, поставки питьевой воды в магазины области уже увеличены в несколько раз, передает РИА «Новости».

Министерство держит ситуацию на контроле и находится во взаимодействии с крупными торговыми сетями и региональными властями для обеспечения бесперебойного снабжения жителей пострадавших регионов всем необходимым.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате наводнения в Орске Оренбургской области за медпомощью обратились 99 человек, шесть взрослых и трое детей госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений.

В воскресенье руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Оренбургской области после паводка начата вакцинация против вирусного гепатита А.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин также рассказал, что оренбургский водоканал сейчас работает в режиме паводка. По его словам, вода в кране является питьевой и соответствует всем санитарным требованиям.