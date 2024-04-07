В Госдуме предложили Макрону лично возглавить на Украине французских военных

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шеремет, у французского лидера есть возможность поступить «по-мужски». И если Макрону, по словам депутата, так хочется отправить солдат из Франции «на верную гибель», то он должен показать пример и «лично возглавит французский оккупационный корпус», передает РИА «Новости».

«У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», – добавил он.

Шеремет отметил, что народ Франции должен попытаться вразумить свои власти, и не допустить «кровопролития, которым так упивается Зеленский».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.

Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».