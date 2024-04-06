Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
NYT: Крупные IT-компании в обход закона собирали данные для обучения ИИ
Разработчики искусственного интеллекта, такие как OpenAI, Google и Meta* (деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская – прим. ВЗГЛЯД), в обход закона и правил YouTube собирали информацию для обучения своих систем со всего интернета, а также через миллионы часов видео на YouTube.
Издание New York Times со ссылкой на источники в индустрии сообщает, что компании игнорировали корпоративную политику, меняли правила и обсуждали обход закона об авторском праве, передает РИА «Новости».
Компании, по словам источников, искали онлайн-информацию для обучения своих новейших систем искусственного интеллекта.
Одним из примеров является обучение инструмента распознавания речи Whisper от компании OpenAI, который учится через видео с YouTube. Источники New York Times рассказали, что команда OpenAI расшифровала более миллиона часов видео с YouTube, а в процессе лично участвовал президент компании Грег Брокман.
В компании Meta* договорились о сборе данных, защищенных авторским правом, со всего интернета, даже если это могло привести к судебным искам.
Источники также сообщили, что OpenAI и Google расшифровывали видео с YouTube для сбора текста для своих моделей ИИ, что потенциально нарушило авторские права на видеоролики.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ