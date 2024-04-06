NYT: Крупные IT-компании в обход закона собирали данные для обучения ИИ

Tекст: Кристина Цыцура

Издание New York Times со ссылкой на источники в индустрии сообщает, что компании игнорировали корпоративную политику, меняли правила и обсуждали обход закона об авторском праве, передает РИА «Новости».

Компании, по словам источников, искали онлайн-информацию для обучения своих новейших систем искусственного интеллекта.

Одним из примеров является обучение инструмента распознавания речи Whisper от компании OpenAI, который учится через видео с YouTube. Источники New York Times рассказали, что команда OpenAI расшифровала более миллиона часов видео с YouTube, а в процессе лично участвовал президент компании Грег Брокман.

В компании Meta* договорились о сборе данных, защищенных авторским правом, со всего интернета, даже если это могло привести к судебным искам.

Источники также сообщили, что OpenAI и Google расшифровывали видео с YouTube для сбора текста для своих моделей ИИ, что потенциально нарушило авторские права на видеоролики.