Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.4 комментария
В Венесуэле отреагировали на штурм посольства Мексики в Эквадоре
МИД Венесуэлы осудил штурм посольства Мексики, назвав его «варварским актом» и нарушением международного права.
Также президент Гондураса Сиомара Кастро выразила солидарность с Мексикой и осудила действия Эквадора, назвав их «нетерпимым актом», передает ТАСС.
В пятницу вечером эквадорский спецназ штурмовал посольство Мексики, где арестовал экс-президента Хорхе Гласа после того, как власти Мексики предоставили политику убежище. По сообщениям мексиканского МИД, во время штурма пострадали дипломаты.
Позже Мексика объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.
Напомним, Хорхе Глас проходит обвиняемым по делу о коррупции. Ранее он уже был приговорен к шести годам тюрьмы, но затем освобожден по амнистии.