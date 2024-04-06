В Венесуэле отреагировали на штурм посольства Мексики в Эквадоре

Tекст: Кристина Цыцура

Также президент Гондураса Сиомара Кастро выразила солидарность с Мексикой и осудила действия Эквадора, назвав их «нетерпимым актом», передает ТАСС.

В пятницу вечером эквадорский спецназ штурмовал посольство Мексики, где арестовал экс-президента Хорхе Гласа после того, как власти Мексики предоставили политику убежище. По сообщениям мексиканского МИД, во время штурма пострадали дипломаты.

Позже Мексика объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.

Напомним, Хорхе Глас проходит обвиняемым по делу о коррупции. Ранее он уже был приговорен к шести годам тюрьмы, но затем освобожден по амнистии.