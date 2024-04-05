Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова

Умерла родственница писателя Антона Чехова – актриса Вера Чехова

Tекст: Кристина Цыцура

Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Дебютировала на сцене в 19 лет, за свою карьеру она сыграла более 50 ролей в театре и кино, сообщает издание Life.ru.

Среди наиболее известных работ Чеховой – роли в фильмах «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь», «Синяя Борода».

В 1984 году вместе с мужем Вадимом Гловной она сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В конце 1990-х годов Вера Чехова завершила актерскую карьеру и стала работать режиссером и сценаристом.