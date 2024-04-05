Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова
Умерла родственница писателя Антона Чехова – актриса Вера Чехова
В Берлине на 84-м году жизни скончалась актриса театра и кино, продюсер, сценаристка и режиссер Вера Чехова, родственница русского писателя Антона Павловича Чехова.
Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Дебютировала на сцене в 19 лет, за свою карьеру она сыграла более 50 ролей в театре и кино, сообщает издание Life.ru.
Среди наиболее известных работ Чеховой – роли в фильмах «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь», «Синяя Борода».
В 1984 году вместе с мужем Вадимом Гловной она сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В конце 1990-х годов Вера Чехова завершила актерскую карьеру и стала работать режиссером и сценаристом.